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嘉義男酒吧初見妹子起淫念！見她喝醉秒撿屍回家　下場慘爆

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▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲阿俊在酒吧認識花花後，趁對方喝醉，帶回家性侵得逞，事後除遭判刑外，還得賠償85萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名男子阿俊（化名）今年1月間透過友人於酒吧認識女子花花（化名），邀對方至包廂內喝酒、聊天後，見花花酒醉狀態，竟趁機撿屍回家，性侵得逞。對此，嘉義地院依乘機性交罪，判阿俊1年6月，緩刑3年，另付清雙方和解賠償金85萬元，可上訴。

判決指出，阿俊今年1月26日晚間11時許應友人邀約，前往嘉義市區一間酒吧，並在友人介紹下認識花花，孰料，雙方一同於包廂內飲酒、聊天後，隔日清晨4時，阿俊見花花爛醉，竟萌起撿屍念頭，將花花直接帶上計程車，前往住處並趁機性侵得逞。隔天花花起床發現阿俊躺在旁邊後，當場嚇傻，離開現場報警處理。

事後，阿俊坦承不諱，而法官考量他也與花花以85萬元賠償金達成和解，並於審理期間給付70萬元，另審酌阿俊無前科紀錄等情狀，依乘機性交罪，將阿俊判刑1年6月，緩刑3年，並在今年11月至明年8月間以每月付1萬5000元的方式，付清剩餘的15萬元。
 

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