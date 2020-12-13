陳時中建議拍照時「口罩別摘掉」：9成的人戴起來比較英俊瀟灑

▲副總統賴清德與衛福部長陳時中出席國際醫療高峰會論壇。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北醫學大學今（13）日舉辦2020北醫大六十週年校慶「國際醫療高峰會論壇」，副總統賴清德與衛福部長陳時中均出席剪綵。陳時中在致詞時表示，前一段時間大家照相都會把口罩拿下來，「我建議盡量不要」，因為根據他的觀察，90%的人戴著口罩都比較英俊瀟灑，戴口罩也算留下歷史痕跡。

陳時中在致詞時表示，他自己生在比北醫還要大的年代，看著北醫篳路藍縷走來，大家看著北醫現在的發展，都忘了也有隱藏的「體育系」，像是義大醫院院長杜元坤、雙和醫院院長吳麥斯，都是體育系畢業，希望北醫能秉持德智體群美兼顧精神，繼續走下去。

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▲陳時中與賴清德在「國際醫療高峰會論壇」剪綵。

台北醫學大學校長林建煌在致詞時也表示，今年是北醫創校60週年，再次感謝賴副總統在10月30日校慶時親臨北醫，見證北醫從草創的醫、牙、藥三科系，擴張到現在11學院、40多個科系，每年孕育6000多名學子，期許能透過持續人才培育，在精準醫療上再創佳績。

陳時中另表示，自己昨天出席「台灣戰役全紀錄beating Covid-19首映會」，看到了新冠肺炎回顧影片，深深感受到「疫情會過去，故事會留下」，每個人在疫情期間，都在自己崗位上做了一些事情，每個人都是故事主角，將來會回味大家做了哪些事情，「我們自己會驕傲，台灣也會驕傲。」

賴清德也提到，台灣在新冠肺炎防疫戰中，第一階段是守住國人健康，「這點我們做到了」，下一階段則要走向疫苗與生物防疫，蔡總統也特別指示，未來誰能提早突破新冠肺炎困境，就能在國際上取得地位。在疫苗採購上，會採國際與國內雙軌並行，國內4家疫苗廠只要有需求，政府一定會傾全力協助。