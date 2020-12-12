若強制標萊劑　蘇貞昌：別的國家會對台灣貿易報復

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

萊克多巴胺肉品將於明年元旦開放進口，行政院長蘇貞昌11日赴立院施政報告時表示，接閣揆時總統蔡英文就跟他談萊豬、萊牛進口，但外界質疑相關配套仍不足。對此，蘇貞昌12日受訪表示，尊重進口商標示萊劑，但政府若用法律強制要標示，會造成別的國家對台灣貿易報復。

蘇貞昌表示，配套措施步步為、營按部就班，總統向國人報告後，各部會就一步一步的去處理後續，同時為國家經貿戰略走出去，讓國產豬可以出口的必經手段，這些做法都需要中央地方配合，也要立法院通過公告。

針對食安標示中央、地方不同調，蘇貞昌強調，政府保障食安第一，但不能用法律限制某些貿易門檻，這樣會被別的國家貿易報復。

蘇貞昌強調，政府不能用法律要求怎麼標示，過去牛肉進口也沒特別標示含萊劑，如果全世界101國家都有進口萊劑肉品，但沒有標示，那台灣要用公權力強制的話，「那些國家一定會實施對台灣反過來的貿易報復，對台灣不好」。

蘇貞昌也說，進口商說不進口萊豬，未來進口商進口肉品要標不含萊克多巴胺，這是廠商基於商品特色做的貿易自由，也是商品競爭行為，政府樂見進口商這樣做，但政府還是依據五大措施，從源頭管理、入境海關逐批檢驗，要求標示跟著肉品走，這些部分會嚴格查驗請國人放心。

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