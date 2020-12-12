快訊／竹北脫逃主謀直接發監蹲牢籠　小弟救主21小時羈押禁見



▲劫囚案主嫌籍斯瀚確定直接發監執行。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

逃亡21小時的通緝犯籍斯瀚、心妻陳姓女友和彭男、曾女等4人，10日被警方於基隆逮捕，籍、陳、彭3人11日移送新竹地檢署，其中籍斯瀚與彭男因罪嫌重大，遭檢察官向法院聲請羈押，陳姓女友則因懷孕5月，1萬5000元交保；新竹地院12日上午開庭審理，裁定籍斯瀚聲請羈押駁回丶交另案執行，而彭男則准押禁見，目前已移送新竹看守所。

因槍毒案遭判刑5年8月的通緝犯籍斯瀚在8日晚間被警方策動投案，9日下午假藉心臟病發戒護就醫，卻在途中與女友等4名友人的幫助下甩開員警成功脫逃；歷經21小時的逃亡，籍斯瀚、陳姓女友、彭男及曾女等終於在10日下午2點左右於基隆落網，籍、陳、彭遭竹北分局押解回新竹，而曾女則因腿部中彈送往基隆長庚就醫，另一名李姓女子仍在逃。

▲陳姓女友因懷孕，獲1萬5000元交保。

籍、陳、彭3人11日移送新竹地檢署，其中籍斯瀚與彭男因罪嫌重大，遭檢察官向法院聲請羈押，新竹地院12日上午開庭審理，駁回籍斯瀚羈押之請，裁定直接入監執行，而新犯的逃亡罪後續將繼續由新竹地檢署偵辦調查，另名彭姓共犯准押禁見，目前已移送新竹看守所，還有籍男的陳姓女友，則因懷孕5月，1萬5000元交保。

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