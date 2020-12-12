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新歡閨密組劫囚團！　3人疑串供全推中彈前女友

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▲籍斯瀚脫逃罪加一等　陳女愛到卡慘死！刑責是籍斯瀚的好多倍。（圖／記者陳凱力攝）

▲籍斯瀚脫逃罪加一等，陳女刑責還是籍斯瀚的好多倍。（圖／記者陳凱力攝）

記者崔子柔／綜合報導

新竹縣竹北市9日發生劫囚案，通緝犯籍斯瀚在陳姓女友協助下脫逃，10日下午共4人在基隆被逮，另一共犯李女在逃。警方表示，眾嫌逃亡時幾乎都待在車上，多次討論被逮要如何串供，到案後曾女因腳部中彈送醫，另3人竟將劫囚責任全推給曾女。

這組劫囚團間有超複雜的多角關係，陳姓女友與曾女是閨蜜，曾女一聽她要劫囚也義氣相挺，還從男友那借來逃亡用的白色轎車，另位共犯彭男則是曾女的前男友、籍斯瀚的小弟。

一行4人還加上目前在逃的李女5人，從9日下午劫囚後，一路開著車前往竹東、鶯歌、大溪、新北、基隆、宜蘭，最後又返回基隆落網，當時警方跟著車籍資料找上曾女的現任男友，他才知道女友開著他的車去幫前任救老大。

▲籍斯瀚脫逃罪加一等　陳女愛到卡慘死！刑責是籍斯瀚的好多倍。（圖／記者陳凱力攝）

▲3人將責任全推給送醫的曾女。（圖／記者陳凱力攝）

根據聯合報報導，曾女坐在汽車右前座，警方追捕時，不幸雙腿中彈送醫，被抬下車時卻一聲都沒叫，只有不斷嚷嚷沒拿到她的iPhone，似乎想打給親友說自己中槍了。

籍斯瀚、陳女、彭男在接受警詢時，3人疑似串供把責任全推給曾女，完全不顧及有著閨蜜、前女友的情份。警方則稱曾女要從基隆長庚轉往竹北中國醫大，預計明天才能向她問詢，進一步釐清涉案程度。

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