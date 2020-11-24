被威脅！鹽酥雞老闆聽「狠辣要求」失手加爆　萬人嗨翻：辣死了嗎

▲客人要求老闆一定要「辣死我」。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

吃鹽酥雞時，通常都會加點胡椒粉，若想要更重口味，可能還會再加些辣椒粉調味。不過，一名男網友卻發文表示，他看到客人帶有「威脅性」的要求後，不慎手滑，竟連同辣椒粉罐的蓋子都加了進去。從照片也可以發現，有好幾塊肉都已經整塊變成紅色了，可能真的能夠「辣死」顧客，其他網友看到後，也不禁直呼，「買辣椒送炸肉」、「辣死他！辣死他」。

這名網友在「爆怨公社二館」上發文表示，「害我一個緊張，搖太大力，差點整罐倒進去！」從他PO出的照片可以發現，客人在晚間8點多時，訂了一份「禽獸無骨超值大綜合」，並要求加上「狠辣狠辣的辣椒」，最後更是以威脅的方式附註，「你最好辣死我，沒死你就完蛋了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到這個稀奇的要求後，也不敢不照做，立刻拿出「狠辣」的辣椒粉狂倒，好幾塊肉都已經染成橘紅色了；而他也因為太大力的晃動辣椒粉罐，導致蓋子直接掉落在肉上，景象相當荒謬。此外，原PO也向《ETtoday新聞雲》記者表示，先前從未有人提出類似要求，「只有這個客人。」

照片曝光後，立刻吸引1.2萬人朝聖，不少網友都留言回應，「右下角不夠辣，再來多一點點」、「幫他裹辣粉算了」、「不夠，辣椒粉不夠力」、「不愧是超值的禽獸」、「要辣死這點程度應該很難」、「您客氣了，應觀眾要求應該整包給它下去」、「笑到噴飯」、「感覺好好吃」、「辣死他！整罐直接了」、「這應該是幫他朋友叫的吧」、「辣死，老闆也完蛋了」、「客人有辣死了嗎」。