背書美豬牛食安疑慮　蕭美琴：「在美生活會吃」且未產生健康問題

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文曾稱開放美豬、美牛進口是台美經濟全方位合作的重要起點，但眼見再20天美豬就能叩關，仍不少民眾對食安存疑。駐美代表蕭美琴12日背書，坦言「我們在美國生活，跟上億吃肉的美國人一樣，會吃美國豬肉美國牛肉，且未因此產生任何健康問題」。

蕭美琴12日先在臉書指出，雙橡園是我國外交工作中分享美食的地方，來自台灣的主廚總是在菜單上發揮巧思，將台灣特色融合美國食材，讓賓客來下印象深刻。

▲蕭美琴12日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

她特別舉出11月經濟部次長陳正祺赴華府與美方召開「經濟繁榮夥伴對話」期間的餐會菜單。從第一道菜的「順利」到台式甜點的「平安歸、旺來」，就是一份對台美經濟合作往前走的祝福。

不過話鋒一轉，蕭美琴強調，「我們在美國生活，跟上億吃肉的美國人一樣，會吃美國豬肉美國牛肉，且未因此產生任何健康問題」；至於好不好吃就看廚師功力，但雙橡園的菜還是很受歡迎。

▼陳正祺11月17日訪美期間的雙橡園菜單。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗