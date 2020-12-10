萊豬行政命令協商破局　游錫堃：朝野黨團要先交換意見

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃8日召集黨團協商，在朝野立委討論到攸關進口萊豬的行政命令時，國民黨立委質疑經濟委員會聯席審查萊豬行政命令過程有瑕疵，當場與民進黨立委爆發口角，進而丟咖啡杯、摔麥克風，會議不到半小時就散會。對此，游錫堃10日受訪時表示，朝野要先自己交換意見，才比較有可能在會議中達成共識，「他們還是要努力，我也會盡可能協調」。

游錫堃8日上午召集朝野黨團協商，討論進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的8項行政命令，以及《學校衛生法》、《食品安全衛生管理法部分》、《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草案等。

國民黨團總召林為洲在會中首先提出程序問題，表示過往無效的會議都是交由朝野協商處理，甚至調閱錄影帶，國民黨團認為7日的聯席審查會有瑕疵，呼籲朝野協商應優先處理，並要求游錫堃確認經濟委員會是否無效，並先調閱會議錄影帶確認有無程序瑕疵。

眼看開會約20分鐘仍未進入實質討論，林為洲突然怒摔麥克風，還丟出桌上的會議資料、水杯高喊會議無效，國民黨立委鄭麗文起身要求民進黨團總召柯建銘、民進黨團書記長莊瑞雄道歉，由於雙方爭執不休，游錫堃宣布會議休息10分鐘，眼見國民黨立委隨即集體退席，游錫堃便宣布散會再擇期協商。

對此，游錫堃10日受訪時表示，只要朝野各黨團同意，自己就會盡快再度召集協商，「上次的協商也是他們要求」，不過到現在各黨團的意見好像還有所不同，他已經請朝野黨團自己要先交換意見，「交換到差不多我再來召集協商」，才比較有可能在會議中達成共識。

游錫堃強調，「他們還是要努力，我也會盡可能協調」，而自己私下也都有與各黨團聯絡。

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