借衣服損壞！雜誌編輯「丟兩袋銅板」賠錢　《美麗佳人》道歉了

▲時尚雜誌《美麗佳人》向弄壞跟廠商借的衣服，編輯賠償時丟了兩大袋銅板就跑了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者林彥臣／綜合報導

媒體向廠商借用商品拍攝造成損壞，除了按照合約照價賠償之外，人情義理上也會在賠償時向對方表達歉意。有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上爆出，出借的商品遭到時尚雜誌《美麗佳人》弄壞，編輯在賠償時丟了「兩大袋銅板」。對此被點名的《美麗佳人》也在臉書上發出了道歉聲明，等於間接證實此事。

原PO在《爆廢公社公開版》發文指出，弄壞商品修不好，竟先佯裝沒事拿回店上歸還，從頭到尾態度都高傲輕蔑，兢兢業業的24歲公關女孩好心幫忙申請了8折賠償，對方竟然使出這種伎倆，跑到公司丟了二大袋銅板對著她說，「ㄟ妳的錢⋯⋯」丟下就跑！

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原PO痛訴，「妳這樣欺負一個小女生，妳爸媽知道嗎？妳公司老闆認同嗎？」

原PO強調，訴求公平，絕不姑息惡行，決定收回折扣優惠，「銅板真的沒有不行，但麻煩來對點補齊。」

網友對此留言表示，「得了便宜還賣乖的概念」、「直接說點過了，少了10塊，請她來再點一次」、「超沒品的.......還好公司有挺妹妹」、「高等職業不代表高尚人格，看看」、「哇塞，這一則出來，這個人以後都借不到衣服了呀」。

▲時尚雜誌《美麗佳人》在臉書上發表道歉聲明。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



《美麗佳人》在臉書上發表聲明，「大家好，本刊編輯部時尚主編日前向合作伙伴Trends商借衣物執行拍攝任務，於返還衣物時發現衣物損壞，故本刊同仁遂與合作夥伴協調購買事宜。」

「然本刊同仁以不當方式進行支付，態度與行為確實可議，因而造成合作夥伴與外界觀感不佳，本刊特此向合作夥伴、各位閱聽人致上最誠摯的歉意。」

「美麗佳人將對該同仁進行懲處，日後亦仍當一貫秉持以最審慎嚴謹的標準，對內嚴格要求每位同仁，不得再有類似行為，也謝謝大家的意見，我們虛心接受，並將持續努力為讀者提供更好的文章。」

被點名的該名編輯也在臉書上發出道歉聲明，「針對此次向Trends商借產品拍攝，過程中違反協議、損壞商品，且在後續歸還商品時以不當態度面對問題；又於對方釋出善意，協調以優惠價格賠償時，未能即時意識到自己的錯誤，還透過十分不尊重的方式支付款等接連錯誤的態度與行為，經過深切的反省後，本人在此對於此事件所受影響之Trends與美麗佳人長官、同仁們鄭重致上萬分歉意」。

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