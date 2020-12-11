台3線大溪彎道轎車撞安全島翻覆　男駕駛全身傷...驚恐爬窗逃生

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子11日清晨開車行經大溪區台3線往桃園區方向，在過彎處突然失控撞上安全護欄後翻覆，還好未波及其他車輛與行人，盧姓男子事後趕緊爬出車外求助，大溪警方趕抵時發現盧男全身多處擦挫傷，警方先將盧送醫治療，是否有酒駕還需視抽血檢測結果，事故發生時正值上班尖峰，也造成後方車輛圍堵，至於肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園盧姓男子11日上午7時許駕車行經台3線大溪區段彎道，疑似天雨路滑失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園盧姓男子11日上午7時許駕車行經台3線大溪區段彎道失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，42歲的盧姓男子11日清晨7時許駕駛轎車從大溪區往桃園區方向行駛，行經台3線38.6公里上坡路段時，在一處彎道上先失控撞上內側安全護欄再衝向外側護欄後翻覆，還好未波及後車與行人。

▲桃園盧姓男子11日上午7時許駕車行經台3線大溪區段彎道失控翻覆，車身嚴重毀損，零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方趕抵時，自行爬出車外的盧姓男子身上有多處擦挫傷，但意識還算清楚，翻覆轎車車頭等處嚴重毀損，車身零件散落一地，警方先將盧男送往國軍桃園總醫院治療，再找來拖吊車排除現場，至於盧男是否有酒駕，則需醫護人員抽血檢測後才能確認。

警方研判，這起意外，可能因天雨路滑加上車速過快導致車身失控翻覆，呼籲駕駛人在天雨期間開車要小心駕駛、放慢車速，尤其是台3線，彎道多更應減速慢行，以為自身與其他用路人安全，至於肇事原因仍在調查中。

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