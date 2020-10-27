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拿西瓜刀猛砍刺穿腋動脈奪命！傷口深達12cm　法官：揮1刀沒殺人意圖

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃子菘持刀砍了何姓男子左手臂，何失血過多死亡，不過高院法官認為砍1刀非殺人意圖，僅能以「重傷害致死罪」來判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯、徐愷昕／台北報導

男子黃子菘，因丁姓友人的弟弟遭何姓仇家打斷手，遂與友人相約向何姓男子尋仇。趁著對方在KTV歡唱離場時，持刀砍殺對方，黃男一刀砍中何男左手臂，傷口長達28公分，何男最後失血過多而死。一審將黃男判刑8年6月，二審加重為9年，案經上訴，最高法院26日審理時認為，黃男「揮1刀」主觀上並沒有置人於死的殺人犯意，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，本案發生於去年5月2日清晨。丁姓男子因為弟弟遭何姓男子打斷，想找何男算帳。他得知何男在桃園市某KTV內飲酒，隨即透過「微信」通訊軟體邀約陳姓少年、與黃男前往尋仇。丁男在KTV旁巷內向2人交代自己的弟弟遭何男打斷手的事情，並拿出開山刀、西瓜刀交給2人。

早上近8點左右，何男醉醺醺的離開KTV，黃男2人隨即持刀上前。少年先揮刀，但遭何男一腳踹開，再由黃男持西瓜刀朝何男之左手臂揮砍1刀，2人隨即逃離現場。何男左上臂遭大面積砍傷，傷口從左肩部至左手肘、長度達28公分，最深處達12公分，最後何男因大量出血不支倒地，送醫急救後不治。檢警逮捕黃男等3人，其中丁男因另涉他案，檢方另案偵辦；另外陳姓少年移送少年法院處理。檢方最後依照殺人罪對黃男提起公訴。

法院審理時，黃男否認具有殺人故意，辯稱只是想教訓被害人，僅有傷害被害人，沒有要重傷害之意思，僅構成普通傷害致死罪。但一審法院認為黃男攻擊部位為被害人的手臂，有可能造成被害人致左側腋動脈血管銳器貫穿傷出血，最後因出血性休克死亡結果，並不違背其本意，顯見黃男具有重傷害致死間接故意，因此判刑8年6月。

案經上訴，二審高院審理時，考量黃男不思以理性解決糾紛，竟持西瓜刀朝被害人手部揮砍造成重傷害犯行，致被害人死亡，而與家屬天人永隔之悲痛，犯罪所生危害甚重，危害社會治安甚鉅，所為實值非難，且迄未與被害人家屬達成和解並賠償損害，因此加重改判9年。案件再上訴第三審，最高法院26日開庭時指出，黃男「揮1刀」主觀上並沒有置人於死的殺人犯意，故仍認定他行為成立「重傷害致死罪」，審結駁回上訴定讞。

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