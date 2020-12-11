　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光。（圖／長榮）

▲長榮航空推出「機能防護夾克」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空國內宅配電商平台長榮樂e購自12月14日至31日推出「聖誕節限定專館」，加碼提供最低7折起之優惠，首次上架「機能防護夾克」，開賣6天就全數售罄，預計將於14日再開放第二波預購。

長榮樂e購電商平台商品分為長榮獨家、寰宇精品、消費電子、居家生活、美容保健、美食饗宴等六大類，品項超過1,200種，此次「聖誕節限定專館」特別精選出各年齡層最想收到的聖誕禮物清單，並提供最低7折起的優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平台商品包括小朋友喜愛的長榮航空空服員小熊、年輕人追求流行的Hello Kitty 藍牙小夜燈喇叭、Hello Kitty 時尚黑皮夾斜背包及適合長輩的Flexwarm 飛樂思暖身帶。長榮航空無限萬哩遊會員還可使用哩程折抵商品價格，每1,000哩最高可折抵120元，最多可全數折抵消費金額，可搭配信用卡分期0利率的服務。

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光。（圖／長榮）

▲空服員小熊也可在平台上購買。（圖／長榮）

長榮樂e購本次全新上市「機能防護夾克」，就是為了讓民眾出門在外或搭機時安心自在，同時兼具防疫與時尚潮流，特殊材質製作的布料具備輕量、防風、防潑水的功能，並通過歐規高等級有害因子阻隔穿透測試。

獨特的接縫技術，有效阻擋液體滲透，帽簷延伸可拆式面罩，更可阻擋飛沫直接噴濺，中性風格簡約設計，穿著舒適有型，除了提供高規格的防護，也解決隔離衣用完即丟所造成的環保問題，單件售價1,230元，首發限量已火速售罄，12月14日將開放第二波預購，預計2021年2月下旬陸續出貨。

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光。（圖／長榮）

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光，將再開放預購，聖誕專區還有打折優惠。（圖／長榮）

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光。（圖／長榮）

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光。（圖／長榮）

長榮航空表示，除了聖誕節限定專館最低優惠7折起，全館另有2件9折優惠，並提供最便民的不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務。

ET快訊
驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點
剖腹產肚內藏「壘球大紗布」沒拿出　她痛半年X光驚見真相
麥當勞雙12優惠曝光　這款漢堡買一送一
快訊／高雄男子遭槍擊！被4顆子彈貫穿緊急搶救中
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

女創業家變身藝術家　植物學繪畫藝術展帶您一探亞馬遜生態

門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

境外移入+1！長期居美台女返國探親「檢疫中出現嗅覺異常」

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

LIVE／確診台商「防疫旅館14員工採檢」出爐　指揮中心最新說明

家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

女創業家變身藝術家　植物學繪畫藝術展帶您一探亞馬遜生態

門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

境外移入+1！長期居美台女返國探親「檢疫中出現嗅覺異常」

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

LIVE／確診台商「防疫旅館14員工採檢」出爐　指揮中心最新說明

家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

日職／羅德宣布陳冠宇退團　球團本部長：他想回台灣

TOYOTA宣告進軍電動車行列　e-TNGA平台純電休旅預告登場

海巡戰力升級！安平艦交船　蔡英文：展現捍衛藍色國土的決心

美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

「小英女孩」超買36條菸罰錢了事...律師：吳宗憲只是幫「團購」

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

獅子會捐助設備修膳費　關懷據點廚房變身職人等級

長沙「佳麗貸」700女受害　被逼「坐檯、賣淫、捐卵子」

吃得到飽滿龍眼果肉！春陽茶事「桂圓紅棗」手搖登場　還加了小農鮮奶

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

教室天花板震垮　線路全扯下

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

鄭明典臉書　全台網友回報災情

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

地震後秒見消防特搜集合　網讚爆

更多熱門

相關新聞

長榮罷工引發機師臉書論戰　7人挨告不起訴

長榮罷工引發機師臉書論戰　7人挨告不起訴

長榮航空去年6月爆發空服員罷工案延續21天，其中有趙姓機長在罷工爆發後隔天在個人臉書貼文，批評梁姓機長「臨時變更飛行計畫，一下子改上海浦東又改回吉隆坡，根本是不想飛、不顧專業…」後續有人留言聲援，梁男怒告趙男等7人，桃檢認為，貼文者言論仍在合理評論範圍，查無其他積極證據有誹謗、恐嚇與公然侮辱等罪嫌，10日偵結於趙男等7人予以不起訴處分。

男搭機蹲廁所不出來！攻擊空服員

男搭機蹲廁所不出來！攻擊空服員

長榮機組員改由疾管署列管暫緩

長榮機組員改由疾管署列管暫緩

空姐檢疫外出！林佳龍：全民公敵

空姐檢疫外出！林佳龍：全民公敵

長榮空姊第4人　檢疫期外出被炒

長榮空姊第4人　檢疫期外出被炒

關鍵字：

長榮航空

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面