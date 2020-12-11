長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

▲長榮航空推出「機能防護夾克」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空國內宅配電商平台長榮樂e購自12月14日至31日推出「聖誕節限定專館」，加碼提供最低7折起之優惠，首次上架「機能防護夾克」，開賣6天就全數售罄，預計將於14日再開放第二波預購。

長榮樂e購電商平台商品分為長榮獨家、寰宇精品、消費電子、居家生活、美容保健、美食饗宴等六大類，品項超過1,200種，此次「聖誕節限定專館」特別精選出各年齡層最想收到的聖誕禮物清單，並提供最低7折起的優惠。

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平台商品包括小朋友喜愛的長榮航空空服員小熊、年輕人追求流行的Hello Kitty 藍牙小夜燈喇叭、Hello Kitty 時尚黑皮夾斜背包及適合長輩的Flexwarm 飛樂思暖身帶。長榮航空無限萬哩遊會員還可使用哩程折抵商品價格，每1,000哩最高可折抵120元，最多可全數折抵消費金額，可搭配信用卡分期0利率的服務。

▲空服員小熊也可在平台上購買。（圖／長榮）

長榮樂e購本次全新上市「機能防護夾克」，就是為了讓民眾出門在外或搭機時安心自在，同時兼具防疫與時尚潮流，特殊材質製作的布料具備輕量、防風、防潑水的功能，並通過歐規高等級有害因子阻隔穿透測試。

獨特的接縫技術，有效阻擋液體滲透，帽簷延伸可拆式面罩，更可阻擋飛沫直接噴濺，中性風格簡約設計，穿著舒適有型，除了提供高規格的防護，也解決隔離衣用完即丟所造成的環保問題，單件售價1,230元，首發限量已火速售罄，12月14日將開放第二波預購，預計2021年2月下旬陸續出貨。

▲▼長榮航空上架「機能防護夾克」被搶光，將再開放預購，聖誕專區還有打折優惠。（圖／長榮）

長榮航空表示，除了聖誕節限定專館最低優惠7折起，全館另有2件9折優惠，並提供最便民的不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務。