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東森購物雙12開跑！買MacBook Air最高省近2萬　LINE 5%回饋無上限

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東森購物雙12（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物ETMall「12.12激戰狂歡GO」開跑，12/12當天還有擴大加碼。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰雙12購物節，東森購物包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，即日起至12/28，推出上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；單筆消費滿1,212元，送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。活動期間，指定銀行最高回饋26%，以及3大超商取貨服務；12/12當天透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，並加碼東森幣擴大折抵。

因應年終尾牙採購需求增加及新機上市話題，東森購物ETMall於12/11主打全天購買iPhone、iPad、airPods、MacBook等Apple全系列商品，並於活動時間內完成登記，即回饋5%東森提貨券無上限；12/12於00:00、3:00、10:00、12:00、15:00、18:00共6個重點時段，限時限量開賣iPhone 12 Pro、Pro Max。指定刷卡累積分期最高送4,500元，再搭配LINE POINTS 5%返利，可享更多回饋，例如：MacBook Air直降10,000元東森活動價31,900元，透過LINE購物下單、刷第一銀行以及全站滿30,000元送3,200元優惠活動，換算下來最高可現省19,295元。

東森購物雙12（圖／東森購物提供）

▲東森購物ETMall祭出買SWITCH動森特別版主機／紅藍把手主機送PS韓國美美妍。

電玩主機也強打優惠，祭出SWITCH動森特別版主機/紅藍把手主機送PS韓國美美妍系列保養品，共有4種組合可選購，東森價皆優惠9,580元；PS5主機第三波預購於12/11陸續到貨，而針對PS系列商品亦祭出83折起優惠，例如《PS4 電馭叛客》中文版已在ETMall上架，原價1,790元，東森價只要1,669元，還享3期0利率。

家電館針對空氣清淨機則推出Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，原價28,900元，東森價24,900元，東森幣最高折抵1,245枚，折抵完約當下殺81折，獨家加碼送王品西堤餐券。

美妝館精選多款專櫃品牌，契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價2,390元，東森價1,550元；SK-II青春露330ml，原價7,980元，東森價5,250元；ORIGINS品木宣言Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水200ml，原價1,450元，東森價750元。

另與BT21推出8款專屬商品供粉絲會員收藏，包括DeMon BT21微分子修護水凝膜、DeMon BT21馬油修復護手霜、東風BT21秒扣玻璃保鮮盒、東風BT21環保餐具/吸管5件組、東風BT21環保購物袋、東風BT21柔韌抽取式衛生紙、東風 BT21純水抗菌濕紙巾、東森BT21純淨水，在「12.12激戰狂歡GO！」活動期間，單筆滿3,000元登記送限量專屬隱藏版心型鏡。

東森購物雙12（圖／東森購物提供）

東森購物雙12（圖／東森購物提供）

▲東森購物ETMall寵愛會員，特別與BT21推出8款專屬商品。

東森購物ETMall也與彰化縣府合作推出「彰化購物專區」，一次網羅食衣住行育樂等各大產品，規劃「美好彰化 食在好味道」、「安居彰化 生活好方便」、「彰化優鮮 精選農特產」、「健康彰化 美麗新生活」、「樂活彰化 一遊未盡」五大類專區，讓消費者方便買到彰化精選好物。

東森購物ETMall「12.12激戰狂歡GO！」天天祭出多項好康優惠，與三大超商合作店取，其中，12/1～12/14選擇全家超取登記送中杯熱拿鐵，限量2,000名。即日起至12/31，21家銀行天天最高回饋26%，雙12活動期間，臺銀刷滿999元送260元東森提貨券、花旗刷萬事達卡滿1,000元送250元刷卡金、凱基刷滿1,000元送250元刷卡金、一銀刷滿1,000元送250元刷卡金、星展刷滿1,000元送200元東森提貨券。

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