　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海大USR開發國旅「網美秘境」！12/20跟著教授「共探雞母嶺」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 國立海洋大學 。（圖／國立海洋大學 提供）

▲海洋大學教授將雞母嶺改造成山海美境。（圖／國立海洋大學提供）

實習記者周依儒／綜合報導

國立臺灣海洋大學大學社會責任USR（University Social Responsibility）計畫-「逗陣來貢寮」，設計「五分鐘上山、五分鐘下海」旅遊路線，由一群海大教授將雞母嶺打造成共生共存共享的山海美境，兩部改造過程紀錄影片皆入圍教育部2020 USR線上博覽會，並將於12月20日上午10時實地採訪，看海大如何將雞母嶺打造成世界級農業文化與生態保育傳承的示範場域，逗陣「跟著海大教授去旅行」！

雞母嶺過去曾有兩百多甲水梯田，因為人口老化、年輕人口外移和傳統農作方式沒落，荒廢30年。海大USR計畫團隊偕同入圍人物紀實項目《老蕭的築夢之路》影片主角蕭學苑先生，規劃雞母嶺套裝旅遊行程及開發特色農水產加工品。十多年來平日上班、假日獨力開墾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

志願復育家鄉水梯田的蕭學苑原以為只是一場採訪，沒想到海大竟玩真的！從網路招募自願協助的海大學生，在海大教授指點下，以現場自然素材創作裝置藝術打卡景點，打造雞母嶺獨有的地景文化生活美學，一點點恢復往日榮景，並以水梯田申請聯合國糧農組織（FAO）發起的「世界重要農業遺產系統（Globally Important Agricultural Heritage Systems，GIAHS）」。

▲海洋大學。（圖／海洋大學提供）

▲「逗陣來貢寮」行程表。（圖／國立海洋大學提供）

USR計畫總執行長張文哲教授表示，這次兩部送件影片皆入圍，代表海大在雞母嶺實踐社會責任已受肯定。例如入圍場域探勘項目《里山地景重現的希望》，紀錄老師們帶領學生進入場域實作，體會箇中辛苦，共同協助提升在地價值的心路歷程，從荒廢梯田中重新找回生命力，將大學融入在地的理念透過影片傳遞出去，從而在194部參選作品脫穎而出。

當日活動從第一處網美打卡景點『冇竹幽境』竹拱門開始，漫步全長2.5公里，由海大師生與蕭學苑共同開闢的田埂路「穀道」，並逐一欣賞鳥巢、竹風鈴、心田等各具特色的藝術創作景點。步道終點，海大精心準備在地風味特色點心，邀請大家在美景環繞中放下平日緊繃的心情，與教授們來場海大獨家的美景美食饕宴，一同見證生態保育傳承示範場域！歡迎來雞母嶺一窺里山聚落的改造成果，跟著海大教授去旅行。

ET快訊
快訊／高雄轎車追撞6車！女騎士遭壓車底搶救不治
Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死成冰
蕭敬騰超狂副業「預約滿到明年」　他曝「這大咖」會來
女倒垃圾被夾斷3手指！撿回全碎接不回怒求國賠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

中天關台》孔令信／中天轉戰網路　2022大選決戰場

熱紅酒配火腿薯泥三明治！Kiehl’s聖誕餐點太欠吃　還能把正貨保養品帶回家

宥勝、陳彥博追夢故事揭密！安麗希望工場慈善基金會金援挺夢想家

丰丹本舖奪台中十大伴手禮首獎！胡志強也愛　業者：終生回饋社會

海大USR開發國旅「網美秘境」！12/20跟著教授「共探雞母嶺」

熟齡友善城市調查！台中奪全台第一　盧秀燕：市民共同努力的結果

快訊／新加坡對台開放邊境！18日起入境採檢陰性免隔離

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

丰丹本舖奪台中十大伴手禮首獎！胡志強也愛　業者：終生回饋社會

海大USR開發國旅「網美秘境」！12/20跟著教授「共探雞母嶺」

熟齡友善城市調查！台中奪全台第一　盧秀燕：市民共同努力的結果

快訊／新加坡對台開放邊境！18日起入境採檢陰性免隔離

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

女創業家變身藝術家　植物學繪畫藝術展帶您一探亞馬遜生態

門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

境外移入+1！長期居美台女返國探親「檢疫中出現嗅覺異常」

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持「剖肚取子」：孫子說不定還活著

日職／回台灣打球？　陳偉殷：不敢保證，不能說沒有

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

失業給付請領截至9月已核付85億元　共37萬人請領

蘇震清控北檢滅證、登載不實文書　屏東鄉親北上聲援盼「停止絕食」

丰丹本舖奪台中十大伴手禮首獎！胡志強也愛　業者：終生回饋社會

爆米花／例行賽四強出爐14日開戰　綺麗珊瑚24連敗墊底

準備騎車遇「浪貓睡成一坨」　他耐心等1hr還在賴床...直接棄車！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

教室天花板震垮　線路全扯下

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

驚天一搖！台中百億富豪22F聚會秒散　餐桌成亮點

鄭明典臉書　全台網友回報災情

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

更多熱門

相關新聞

IG爆乳網美買包糾紛PO文譙…終局戰曝

IG爆乳網美買包糾紛PO文譙…終局戰曝

在IG有14.7萬追蹤的直播小模「瞳瞳」，於2019年間因LV包消費糾紛，PO文攻擊賣家「Teny邱冰冰」，引對方不滿提告，瞳瞳原先不願意認罪，卻於日前開庭時，與檢察官達成認罪協商，並答應不再對外發表相關評論，北院依加重誹謗罪，判瞳瞳拘役20日、得易科罰金，緩刑2年。

摩天輪網美提告了！曝「再轉發限時」原因

摩天輪網美提告了！曝「再轉發限時」原因

台中中央公園國台交、紙風車劇團將演出

台中中央公園國台交、紙風車劇團將演出

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

「摩天輪網美」喊冤！還原現場狀況

「摩天輪網美」喊冤！還原現場狀況

關鍵字：

海洋大學雞母嶺網美USR

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面