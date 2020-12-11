海大USR開發國旅「網美秘境」！12/20跟著教授「共探雞母嶺」

▲海洋大學教授將雞母嶺改造成山海美境。（圖／國立海洋大學提供）

實習記者周依儒／綜合報導

國立臺灣海洋大學大學社會責任USR（University Social Responsibility）計畫-「逗陣來貢寮」，設計「五分鐘上山、五分鐘下海」旅遊路線，由一群海大教授將雞母嶺打造成共生共存共享的山海美境，兩部改造過程紀錄影片皆入圍教育部2020 USR線上博覽會，並將於12月20日上午10時實地採訪，看海大如何將雞母嶺打造成世界級農業文化與生態保育傳承的示範場域，逗陣「跟著海大教授去旅行」！

雞母嶺過去曾有兩百多甲水梯田，因為人口老化、年輕人口外移和傳統農作方式沒落，荒廢30年。海大USR計畫團隊偕同入圍人物紀實項目《老蕭的築夢之路》影片主角蕭學苑先生，規劃雞母嶺套裝旅遊行程及開發特色農水產加工品。十多年來平日上班、假日獨力開墾。

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志願復育家鄉水梯田的蕭學苑原以為只是一場採訪，沒想到海大竟玩真的！從網路招募自願協助的海大學生，在海大教授指點下，以現場自然素材創作裝置藝術打卡景點，打造雞母嶺獨有的地景文化生活美學，一點點恢復往日榮景，並以水梯田申請聯合國糧農組織（FAO）發起的「世界重要農業遺產系統（Globally Important Agricultural Heritage Systems，GIAHS）」。

▲「逗陣來貢寮」行程表。（圖／國立海洋大學提供）

USR計畫總執行長張文哲教授表示，這次兩部送件影片皆入圍，代表海大在雞母嶺實踐社會責任已受肯定。例如入圍場域探勘項目《里山地景重現的希望》，紀錄老師們帶領學生進入場域實作，體會箇中辛苦，共同協助提升在地價值的心路歷程，從荒廢梯田中重新找回生命力，將大學融入在地的理念透過影片傳遞出去，從而在194部參選作品脫穎而出。

當日活動從第一處網美打卡景點『冇竹幽境』竹拱門開始，漫步全長2.5公里，由海大師生與蕭學苑共同開闢的田埂路「穀道」，並逐一欣賞鳥巢、竹風鈴、心田等各具特色的藝術創作景點。步道終點，海大精心準備在地風味特色點心，邀請大家在美景環繞中放下平日緊繃的心情，與教授們來場海大獨家的美景美食饕宴，一同見證生態保育傳承示範場域！歡迎來雞母嶺一窺里山聚落的改造成果，跟著海大教授去旅行。