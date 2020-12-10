桃園羊群「封路吃草」！台66快速道旁大塞車...飼主瞎搞里長怒

▲觀音區葉姓農民飼養廿餘隻山羊，9日傍晚在接近台66線快速道附近的路面亂竄，還撞壞轎車照後鏡，交通大亂。（圖／翻攝自我是新屋人臉書粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《我是新屋人》粉專貼文指稱，9日傍晚有廿餘隻山羊在台66線快速道附近的平面道路亂竄，導致交通大亂，甚至還撞壞網友駕駛汽車照後鏡，所以氣得將照片上傳臉書粉專。觀音區富源里長張阿千指出，多次向葉姓飼主要求把羊群關好，避免亂竄造成危險，但因無柵欄，飼主也置之不理，希望警方與市府農業局協助處理；市府農業局表示，依畜牧法未強制規範放養行為，但飼主若未盡管理責任，造成財物損失，民眾可依法提出告訴。

臉書《我是新屋人》粉專10日貼出20餘隻山羊在觀音區嘉富路往台66的路上四處遊蕩，網友質疑飼主放任羊群在附近吃草遊憩，但羊兒卻亂竄至馬路上，有網友轎車後照鏡遭山羊撞壞，氣得拍照上傳粉專，還有網友留言「冬天到了，可以補一下」、「你撞我車，我吃你肉洩恨」、「這些羊想被吃，也不用急得跑出來」、「一整群帶回家，年終有了」…等語。

觀音區富源里長張阿千指出，這群山羊是葉姓飼主飼養的，他在自家農地飼養約20幾隻山羊，葉偶爾會放羊出來散步吃草，但羊群常常跑到農田或附近道路，踏壞其他農民農地，他多次要求飼主興建柵欄避免羊群亂跑，但飼主本不理會。

張阿千還說，去年3月曾發生羊群衝上快速道路，楊梅警分局員警還協助圍捕上了媒體版面，已近70歲的葉姓飼主似乎不在乎，仍然讓羊群亂跑，希望警方能開罰單或是請主管單位農業局拿出對策，否則羊群可能會釀出大禍也說不定。

楊梅警分局說，飼主縱放羊群「趴趴走」，可依違反道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」開罰，若造成車主或其他傷害，車主需提供相關事證向飼主求償；市府農業局則強調，依據現行畜牧法未強制規範放養行為，若飼主未盡管理責任造成民眾財物損失，可依法向飼主提出告訴。

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