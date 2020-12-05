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巴西遊覽車「15M高架橋摔落」　司機竟跳車逃離...14人當場慘死

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▲巴西一輛遊覽車從15公尺高的高架橋翻落。（圖／翻攝自twitter／@RadioBandNewsBH）

▲巴西一輛遊覽車從15公尺高的高架橋翻落。（圖／翻攝自twitter／@RadioBandNewsBH）

實習記者周依儒／綜合報導

巴西東南部米納斯吉拉斯州的瓊蒙雷瓦迪市（João Monlevade）4日下午時，一輛遊覽車從15公尺高的高架橋上翻落，共造成14人死亡、26人輕重傷。據了解，巴西國家運輸管理局（ANTT）表示，這輛遊覽車並沒有合法的載運證照，且因違規載客已經被開罰3次。

綜合外媒報導，這輛遊覽車在當地時間下午行駛經過巴西的381號國道、又稱為「彎橋」（Ponte Torta）的高架橋時，卻不幸在350公里處從15公尺高的地方摔落到地面，該輛遊覽車司機當下立刻跳出車外逃跑，目前下落不明；而事故也造成11人當場死亡，3人在送醫途中不治身亡，另外還有3人重傷、23人輕傷，其中3人包括1名成年人和2名兒童，目前都已送往該州首府美景市（Belo Horizonte）的醫院。

當地警察表示，這輛遊覽車的車牌上寫著巴西東北部的阿拉戈斯州（Alagoas），但目前並不清楚起點和終點站，而他們也研判事故發生的起因應該是剎車失靈，因此從高處摔落。目擊事故發生的民眾指出，當時遊覽車在高架橋上倒車，且有4名乘客在翻覆前就已經跳出車外；目前已將死者屍體送往當地的法醫研究所，針對事故原因進行調查。

報導指出，巴西在上月25日也有一輛遊覽車載了約50名紡織廠員工，卻發生和卡車對撞事故，共造成42人死亡，且該輛遊覽車同樣沒有取得合法營運資格，且也因為違規已多次被取締。

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