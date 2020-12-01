奧萬大翻車夫死妻重傷！2人愛狗如命…好友慟：7毛孩怎麼辦

▲南投奧萬大11月30日中午發生一起嚴重車禍，死者黃男據了解是名愛狗人士。（圖／翻攝臉書）

記者徐愷昕／採訪報導

南投縣名景點奧萬大11月30日中午發生一起嚴重車禍，釀成1人死亡、20人輕重傷慘劇！其中，死者黃姓男子據了解是名愛狗人士，他與妻子長年關懷流浪狗，家中除了原本就養的4、5隻狗外，他另外還有向社團法人台灣愛狗人協會領養2隻拉薩。愛狗人協會理事長顏杏娟稍早受訪時表示，聽到消息第一時間實在難以置信，痛心老天怎麼會把這麼有愛心的人帶走。

▲愛狗人協會理事長顏杏娟對於黃男離世感到痛心與不捨，昨晚於臉書發文哀悼。（圖／翻攝臉書）

愛狗人協會理事長顏杏娟與奧萬大車禍的死者黃先生是好友，昨日在得知黃男離世後，她便痛心於臉書發文，「死者是我的認養人兼好友，讓我好難過。夫妻都很愛狗，黃先生走了，黃太太重傷轉回高雄。老天爺你到底怎麼了？這麽好的人，請大家幫黃太太集氣，你要平安無事啊。」

顏杏娟向《ETtoday新聞雲》表示，黃男與妻子疼狗如命，2人對毛孩的照顧無微不至，總會給牠們很好的陪伴，騎機車外出時，也都不忘把狗兒帶出門一起去兜風，畫面逗趣又溫馨。

顏杏娟再言，黃男與愛狗人協會已有4年多的緣分，他除了家中原本就有飼養的拉薩、米克斯、貴賓等4、5隻毛孩外，特愛拉薩犬的黃男，還陸續領養了協會救援來的2隻拉薩，不僅傾心傾力照顧，連洗澡、剃毛都自己來，過去也曾捐款給協會。

顏杏娟說，昨天得知噩耗後非常難過，第一時間真的不願相信這是事實，痛心老天爺怎麼將如此善良、有愛心的人帶走；另她因擔心黃男家中的毛孩會沒人照顧，也已有嘗試與黃男家屬聯繫，表示協會這邊都可以先幫忙代為照顧。

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