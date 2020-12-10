宜蘭外海6.7級地震　桃園煉油場與桃機、機捷等幸未傳出災情

▲宜蘭外海10日晚間發生6.7級地震，桃園市震度4級，消防局二搜大隊人員整理裝備待命中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

宜蘭外海晚間9時19分發生規模6.7級地震，其中桃園市震度有4級，地震發生後桃園市消防局各大隊立即出動消防車輛在轄區車巡，其中包括桃園國際機場等重大交通設施初步並無災情回報，消防局強調會持續彙整各地陸續傳回資訊再向消防署回報。

桃園市消防局指出，這起規模6.7極地震發生後，根據中央氣象局資訊，桃園市最大震度為4級，消防局電話詢問包括北水局、中油桃園煉油廠、欣桃瓦斯、桃園國際機場、高鐵桃園站、台鐵等單位，經確認後桃園市目前尚未接獲任何災情。桃園機場捷運地震偵測系統顯示全線4級地震，桃捷公司立即啟動4級地震因應標準作業程序：列車停車，待命5分鐘後，列車進站清車，慢速巡檢軌道，行控中心確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已於晚間10時16分恢復全線正常營運。

▲宜蘭外海10日晚間發生6.7級地震，桃園市震度4級，桃園區小北百貨商場貨物灑落地上慘狀。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》粉絲專頁）

此外，有網友在臉書《爆料公社》粉專上傳位於桃園市桃園區復興路上的小北北貨商場，因地震導致貨架上貨物摔在地上，油漆灑落地板處，場面非常驚悚，有網友留言「可憐辛苦的員工 要整理好久…」。

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