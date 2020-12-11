吳子嘉上節目罵作家吳祥輝：獨派臨演＋爛咖　挨告沒事原來如此

▲美麗島電子報董事長吳子嘉上「年代向錢看」節目發言指作家吳祥輝是獨派的臨時演員甚至批他是爛咖挨告。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

名嘴吳子嘉同時也是《美麗島電子報》董事長，經常上節目發表言論。不料卻在《壹電視》新聞台「年代向錢看」節目中，批評知名作家吳祥輝是獨派甚至指他是獨派派的臨時演員，甚至直言吳祥輝是爛咖。吳祥輝憤怒的認為自己根本不是獨派卻遭抹黑，並對吳子嘉提出妨害名譽捍衛清白。北檢經查認為吳子嘉並非無來由無端謾罵處分不起訴。

全案源於2018年10月3日吳子嘉上「年代向錢看」節目該天討論的話題為，「葛特曼來台開記者會北市選情添變數」而伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）則是「屠殺」（The Slaughter）作者，並由知名作家吳祥輝在台出版該著作中文版。在該書第9章中，敘述柯文哲在2004年到2008年間，多次到大陸教授葉克膜技術，研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布、涉嫌活摘法輪功學員器官者；在2018年的中文版新書發表會中，葛特曼回答現場人士詢問是否認為柯文哲是「Liar？」葛回答「Yes」。

▼屠殺作者葛特曼來台國際記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

吳子嘉在節目上表示，2018年台北市長選舉期間，吳祥輝在報紙上刊登全頁廣告，指出柯文哲「帶病人到中國進行器官移植，柯文哲確知所有器官都會來自法輪功」。批評「這個是一批非常下流的獨派幹的事情，獨派幹嘛派吳祥輝這些臨時演員為什麼要找一個爛咖」甚至當場問現場來賓你們聽過吳祥輝這個人嗎。

吳祥輝認為在台灣50歲以上的人誰不認識他，他也不是獨派，但吳子嘉卻說不認識他，硬將他跟獨派扯在一起，根本都是謊言。

吳子嘉辯稱，他並沒有妨害吳祥輝名譽，而是當時柯文哲和獨派有衝突，因為柯文哲主張兩岸一家親，他認為捏造柯文哲仲介器官是獨派幹的；且台大醫院當時最好的葉克膜醫生就是柯文哲，如果針對器官移植抹黑，不只針對柯文哲也是針對台大，一般政治鬥爭不會摧毀台大醫院形象，所以才用「下流」形容。

不過台北地檢署經查後，認為「爛咖」是吳子嘉針對吳祥輝先前攻擊柯文哲一事所為的平問，並非毫無來由無端謾罵，而且收看電視節目的觀眾，大概都知曉該節目所討論就是新聞事件及議題焦點。所以也不會改變吳祥輝的社會評價，以罪嫌不足予以不起訴處分。

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