吳子嘉斷言「東風-21D飛彈」是最大謊言　美軍解放軍都在騙錢

▲吳子嘉認為東風-21D是大謊言，美軍跟解放軍都在利用這個謊言騙錢。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）證實解放軍成功試射「航母殺手」彈道飛彈，也就是目前全世界唯一的彈道反艦飛彈東風21-D，呼籲即將上任的拜登政府，正視中國軍力威脅。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》上表示，「東風21-D是最大謊言」，解放軍跟美軍同時在騙錢。

▲解放軍東風-21D是目前世界唯一的彈道反艦飛彈。（圖／路透社）



吳子嘉在節目上問主持人劉寶傑，「你認為中國有那麼強嗎？中國真的打得過那麼多國家嗎？」

劉寶傑表示，他們不是什麼量子電腦、人造太陽能都出來了？而且東風21-D都打到目標了啊！

吳子嘉表示，「那個是最大的謊言，那個是解放軍跟美軍同時在騙錢」，它從大氣層返回的時候速度是18馬赫，那怎麼控制方向？除了自由落體下墜之外，有辦法調整方向嗎？它前面有一個尋標器，飛彈的本身要有動力才能夠調整方向，才能夠追蹤，可是它後面只有尾翼沒有動力，只靠空氣的浮力，18馬赫雖然是真的，可使沒有辦法控制，怎麼打得到目標？

▲吳子嘉認為，美軍航空母艦只要轉個彎，東風21-D根本打不到。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉說，美軍的航空母艦經常來個大甩尾，因為飛彈來轉個彎就打不到了，美軍知道那是吹牛的根本打不到，為什麼戴維森也要吹牛？因為要錢啊！現在剛好是國會要通過預算的時候，美軍跟解放軍合作，各自跟政府騙錢。

劉寶傑恍然大悟表示，「養寇自重！」

吳子嘉斷言，如果航母殺手發展成功的話，英國的伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)航母「不會來（西太平洋）了啦」，因為穩被打的。

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