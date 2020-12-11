地震前兆！土城到竹東一路狂現「破碎雲帶」　南投還見幻日高掛

▲車過了土城開始出現地震雲。（圖／網友張麗文提供）



記者崔子柔／綜合報導

昨（10）日晚間9點19分發生芮氏規模6.7、今年最大起的地震，全台有感，今凌晨2點15分全台又搖晃2秒，芮氏規模5.6。網友張麗文指出，她昨日中午12點過後從新店開車南下，一路到竹東都有「地震雲」，另也有網友在南投拍到「幻日」，不免讓人聯想是「地震前兆」。

張麗文表示，她昨日中午12點後從新店開始往南走，車過土城一路經過上石頭溪、三峽區、鶯歌區、大溪區、龍潭區、關西鎮，最後到竹東鎮，沿途區域都有出現地震雲。

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▲地震前的上午，她就注意到雲層變化。（圖／網友張麗文提供）

張麗文也說，北部下了一週的雨，南下才好不容易碰上晴天，但雲層似乎透露不尋常的訊息，「一路都在抬頭看著，總覺得有什麼事要發生」。

▲▼沿途地震雲頻現。（圖／網友張麗文提供）



網友Bess Jackson昨日中午12點20分也在南投拍下「幻日」，他指出，當時也有看見疊雲現象，但疊雲變化太快，來不及拍。

▲南投出現幻日、疊雲。（圖／網友Bess Jackson提供）



根據《維基百科》解釋，地震雲是非氣象學中雲體分類的一種預示地震的雲體，到目前為止沒有任何證據表明地震能由雲體變化而預測，也沒有嚴肅的對地震雲的分類和界定，故多為民間的流傳。外觀並無指定的形狀，但多數為劃過長空的一絲輕雲，大量小捲雲則佔小數。