6.7強震搖醒台中妹921恐怖記憶　「當年經過東勢都是屍臭」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7強震，讓不少民眾想起1999年9月21日的大地震（又稱集集大地震）。一名住在台北的網友11日於臉書「爆廢1公社」PO文詢問，這兩起地震哪次比較可怕，網友們一致認定921更恐怖，「921搖很大，人都站不直的」、「當時經過東勢都是屍臭」。

▲921大地震後，災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供，下同）

台灣10日深夜至11日凌晨一連發生兩起地震，分別為芮氏規模6.7、芮氏規模5.6。一名住在台北的網友在臉書PO文表示，10日晚上的6.7強震是他經歷過最驚心動魄的地震，所以想要問一下大家，「昨晚9時19分的地震跟921比，哪次可怕？」

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網友們看完原PO的問題，猜測他年紀應該不大，沒有經歷過921大地震，於是紛紛留言分享當年的經驗，「我住高雄，昨天的無感，921搖到不要不要的」、「跟921比，驚嚇程度大約只有兩成」、「差多了，921搖很大，人都站不直的」。一名台中女網友也回憶道，「921比較恐怖，當時經過東勢都是屍臭。」

還有一名網友表示，921大地震發生的時他正在9樓的家中睡覺，連夢裡都在360度翻滾，被家人叫醒之後直接走樓梯想跑到1樓避難，結果在樓梯間直接被震飛，根本無法好好走路，是緊緊抓著扶手才順利下到1樓，「大馬路上一群人站在馬路中間的安全島，我爸拿手電筒照我們大樓……整個在搖晃，附近的大樓全都在搖晃」，至於10日晚間的地震，他還可以一邊哼歌一邊玩遊戲，驚嚇程度差很多。

▲南投市中興國中大樓被震到嚴重變形。

回顧1999年9月21日這場芮氏規模7.3的大地震，當時搖晃持續時間長達102秒，震央位於北緯23.85度、東經120.82度，屬於南投縣集集境內，震源深度約8.0公里，一共造成全台2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷，另外還有5萬1711間房屋全倒、5萬3768間房屋半倒，傷亡慘重。

為了悼念在921大地中罹難的人並警惕自然災害威脅，自2000年起，每年的9月21日就是「國家防災日」，全台各地都會舉行地震演習，事先做好防護措施，才能在災害來臨時將傷亡降到最低。

▼南投縣中寮鄉爽文國中校舍直接變成「波浪狀」。