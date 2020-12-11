6.7強震狂搖＝5.6顆原子彈！專家：近3年釋放少「來得是時候」

▲芮氏規模6.7強震，台北101阻尼器擺幅達15公分，創歷年地震第2大震幅。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

研究地震20多年的前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，台灣位處地震帶，地底適當釋放能量是好事，但前3年台灣地底釋放能量太少，宜蘭縣外海晚間這起大震來得正是時候。

宜蘭縣政府東方27.2公里（台灣東部海域）晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣與嘉義縣4級。

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郭鎧紋說，他計算出台灣平均每年未達規模6地震釋放能量應要相當於3顆原子彈，幾乎每年都達標，但規模6以上地震釋放能量應要相當於8顆原子彈，卻不是每年都達標。

郭鎧紋說，公元1999年九二一大地震前，台灣經歷很長一段時間地震平靜期，累積相當於120顆原子彈能量，九二一地震規模7.3，直到當年底可說是地震大爆發期，共釋放相當於100顆原子彈能量。

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郭鎧紋說，2000年到2016年可視為台灣地震火藥期，每年地震平均釋放約9.25顆原子彈能量，但2017年開始又進入平靜期，地震釋放能量偏少。

詳細紀錄每年地震情形的郭鎧紋說，2017年僅一起規模6以上地震（6.1），全年共約釋放相當於0.7顆原子彈能量；2018年有兩起規模6以上地震（6.3及6.1），全年共釋放相當於2.1顆原子彈能量；2019年規模6以上地震也兩起（6.3及6.2），全年釋放相當於2.4顆原子彈能量，明顯偏少。

郭鎧紋說，今年6月14日及7月26日各發生規模6及6.2地震，分別釋放相當於0.5顆及1顆原子彈能量，原本離平均8顆原子彈能量標準很遠，但晚間這起地震相當於5.6顆原子彈能量，加起來今年規模6以上釋放能量已相當於7.1顆原子彈，大幅拉近與標準的距離。