　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／中天新聞台今下架　KMT國際記者會「捍衛新聞自由」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台執照於今（11日）到期。國民黨上午10時在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會，主軸是捍衛言論自由，黨主席江啟臣、前總統馬英九皆會出席，記者會由副秘書長黃奎博主持。

▲國民黨主席江啟臣出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

國民黨於今年5月底舉辦第一次外交、兩岸政策說明會，國民黨表示，未來希望每季舉辦一次，讓各國駐台外館對國民黨相關政策立場了解。且各場說明會除了簡報外，都有現場問答，讓國民黨也能知道各國政府關切的重要議題為何，並在當場提出說明。

對於中天換照被NCC駁回，江啟臣在本週的中常會強調，中天新聞台即將畫下句點，政府至今仍不知道這樣的作法，不但是關掉單一媒體，更是關掉人民對政府的信任，關掉了台灣多元言論的民主價值。

江啟臣表示，身為過去的威權時期的執政黨，國民黨迄今仍然經常受到強烈的批判與責難，這些批評，少不了誤解與扭曲，然而從威權走向民主，從嚴格的出版審查到出版自由，從老三台到上百台，台灣的民主進程，一步一步走來，雖然緩慢艱辛，卻從來沒有倒退。

江啟臣感嘆，民進黨完全執政，卻直接把頻道換證的大刀，砍向與自己立場最為對立，最勇於批判政府的新聞頻道，這將讓台灣社會的民主進程，不只是停止，更是倒退。

「對照總統府在今年5月份所流出的密件中對於NCC委員的描述，我們更懷疑中天不予換照的劇本，早就已經寫好了」，江啟臣說，如果執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，要求獨立行使職權的委員配合換照關台。傷害的不只是新聞自由，更是敗壞官箴，破壞自由民主的憲政秩序。

江啟臣表示，法國政治家托克維爾，早在1835年就曾經明言：「為了享受新聞自由所帶來無法估量的好處，必要忍受新聞自由所帶來無法避免的壞處。」當我們的政府一一列舉不予換照的理由，更是徹底遺忘了關掉一家新聞頻道，對於我國新聞自由所帶來更深遠的影響與衝擊，在政府與媒體之間，我們跟美國開國元勳傑佛遜一樣，毫不猶豫選擇與媒體站在一起。

江啟臣抨擊，民進黨的蠻橫已經是台灣政治日常，從獨立機關的偏頗，到立法機關的鴨霸，一再出現，這週一，民進黨主導的經濟委員會，在違反程序正義、沒有實質審查的狀況下，將進口含瘦肉精豬肉的行政命令審查以及附帶決議，強制表決送出委員會，不但剝奪聯席委員會委員實質審查的權力，粗暴的作法更是暴露民進黨完全執政下的民主失能。

「面對民進黨贏者全拿的專橫態度，我們除了在國會議場堅持發聲，更不排除訴諸民意，再次走上街頭」，江啟臣說，國民黨會用盡各種方式，就是要讓民眾看清楚完全執政的民進黨，如何踐踏民意，更要不計代價，堅持守護人民食安，堅持下一代的健康，不能夠被交換。

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

中天聲請假處分想保住52台　法院裁定駁回
中天聲請保住52台遭駁回！4大理由曝光
中天確定關台　蔡衍明轟：中華民國今天起走入獨裁政府

更多熱門新聞...

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案
中天新聞台本週五下架　國民黨：民進黨覬覦52台已久

振興一下我們的美麗

ET快訊
小隊長摔車殉職　警察局IG發文惹眾怒慘被灌爆
謝忻地震躲桌下哭「掉半球走光」真相曝！深夜崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九引美國自由之家報告　訴諸國際「威權正在台灣復辟」

國民黨引用《世界人權宣言》控訴：政府不該以行政力量干預新聞

地牛翻身一夜4震全台有感　蘇貞昌：所幸沒有重大災情

LIVE／中天新聞台今下架　KMT國際記者會「捍衛新聞自由」

「市民朋友還好嗎？」　6.7強震「五都」市長臉書秒發文暖喊話

食安自治條例遭退侯友宜揚言釋憲　蘇貞昌：全國要同步不能亂了套

「社會住宅中央政策很清楚」　徐國勇：台北市自己申請的計算標準

連勝文不滿遭假新聞抹紅　「中天關台當天」向NCC檢舉三立節目

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力！　這位前總統墊底

柯文哲為社宅槓內政部　柯媽：各界意見這麼多就交給中央處理

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

馬英九引美國自由之家報告　訴諸國際「威權正在台灣復辟」

國民黨引用《世界人權宣言》控訴：政府不該以行政力量干預新聞

地牛翻身一夜4震全台有感　蘇貞昌：所幸沒有重大災情

LIVE／中天新聞台今下架　KMT國際記者會「捍衛新聞自由」

「市民朋友還好嗎？」　6.7強震「五都」市長臉書秒發文暖喊話

食安自治條例遭退侯友宜揚言釋憲　蘇貞昌：全國要同步不能亂了套

「社會住宅中央政策很清楚」　徐國勇：台北市自己申請的計算標準

連勝文不滿遭假新聞抹紅　「中天關台當天」向NCC檢舉三立節目

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力！　這位前總統墊底

柯文哲為社宅槓內政部　柯媽：各界意見這麼多就交給中央處理

配合北京制裁　港府：取消美外交人員免簽待遇

皇家明星鐵捕、落磯勵志哥　獲選本季東山再起獎

保母車司機睡覺打瞌睡　張洛君挺身救了一車人

第一次經歷地震！英國籍老師「以為是恐攻」怕爆　下秒往教室外衝

快訊／顧立雄夫妻座車撞機車！騎士倒地噴對向　2人搭小黃快閃

陳子璇舊愛劈空姐同事！飛加拿大抓姦目擊現場「冷丟12字」走人

6.7強震「先上下、再左右」晃　氣象局：P波先抵達、S波破壞性高

馬英九引美國自由之家報告　訴諸國際「威權正在台灣復辟」

線上馬拉松開跑！ 跟著「富邦人壽健康邦」FUN膽解任務

韓職／斗山熊頭大了　季後賽功臣、20勝洋投被美、日挖走

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力

國民黨凍結28億、刪23億　關鍵裝備全被卡

陳柏惟：憲法是違章建築　並非台灣人創立

賴品妤「晃到」　網驚呼：練成影分身之術了

柯文哲為社宅槓內政部　柯媽：各界意見這麼多就交給中央處理

網跪求高嘉瑜　不要再綁公主頭了！

游迺文4度遭檢舉！高嘉瑜點出關鍵

連勝文不滿遭假新聞抹紅　「中天關台當天」向NCC檢舉三立節目

雙北簽世壯運主辦城市　柯侯互動曝光

「市民朋友還好嗎？」　6.7強震「五都」市長臉書秒發文暖喊話

馬英九：高等行政法院法官缺乏人權常識

再見52台！中天新聞台直播42小時不斷電

為民伸張正義！ETtoday行動法庭勇奪2020人權貢獻獎

八里纜車有譜！採BOO招商「不限路線不破壞環境生態」

更多熱門

相關新聞

國民黨：政府不該以行政力量干預新聞

國民黨：政府不該以行政力量干預新聞

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台執照於今（11日）到期。國民黨上午10時在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會。國民黨主席江啟臣表示，蔡英文政府以行政力量干預新聞媒體立場，恐讓台灣產生寒蟬效應，形成一言堂的社會氛圍，絕對不利於台灣民主的正常發展。

法院駁回中天　法學者提三點質疑

法院駁回中天　法學者提三點質疑

中天關台倒數2天...馬千惠「內心折磨1個月」：有員工轉到中視

中天關台倒數2天...馬千惠「內心折磨1個月」：有員工轉到中視

王又正認被挖角「2電視台＋4網路」近況曝光

王又正認被挖角「2電視台＋4網路」近況曝光

王又正掰了中天...韓國瑜傳訊「我害了你」

王又正掰了中天...韓國瑜傳訊「我害了你」

關鍵字：

中天國民黨國際記者會

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面