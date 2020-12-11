國民黨引用《世界人權宣言》控訴：政府不該以行政力量干預新聞

記者徐政璿／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台執照於今（11日）到期。國民黨上午10時在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會。國民黨主席江啟臣引用《世界人權宣言》控訴，蔡英文政府以行政力量干預新聞媒體立場，恐讓台灣產生寒蟬效應，形成一言堂的社會氛圍，絕對不利於台灣民主的正常發展。

國民黨國際記者會由江啟臣親自主持，前總統馬英九、前NCC副主委劉宗德、前中央社副社長呂志翔等應邀出席。

《世界人權宣言》第19條「人人有權享有主張和發表意見的自由；此項權利包括持有主張而不受干涉的自由，和透過任何媒介和不論國界以尋求、接受和傳遞消息及思想的自由」。江啟臣引用此宣言表示，言論立場與新聞報導的自由是世界人權的基本價值，蔡政府以行政手段遏止主張及立場的自由表達與傳遞，對台灣人權保障的國際形象絕對是重大的傷害。

江啟臣表示，如果執政者可以因為自己的好惡，因為媒體的批判與監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，要求獨立行使職權的獨立機關配合換照關台，就是假獨立、真東廠。獨立機關自損官箴，傷害的不只是新聞自由，更是戕害憲法保障的民主自由，讓國家向獨裁靠攏。

「媒體是政府的監督者，不是政府傳聲筒或化妝師」，江啟臣指出，如果掌握國家機器的執政者，用國家資源介入媒體運作，用國家機器封殺不同聲音，不容許社會有不同意見，剝奪人民表達的權利，這是民主、還是獨裁？他認為，沒有了新聞自由，接著消失的就是言論自由、思想自由，所以我們必須一起大聲反對、用力反抗，因為沉默會讓我們離獨裁越來越近。

江啟臣指出，今年5月份爆發的總統府密件中提及，「在NCC其他委員方面，3位新任委員中，一位是現任主秘，另外2人是媒改學者，『致達說，2人偏綠，可以配合處理中天』，但其中一位比較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」當時總統府否認相關內容；但對照現今中天新聞台不予換照的情況，與當時密件布局的內容相符，顯見中天新聞台無法換照絕非單純其內部管控不當的問題，而是當權者早已意決的劇本。

江啟臣認為，台灣充分尊重新聞報導自由的媒體環境得來不易，媒體的監督力量亦讓台灣民主能朝向更公開、透明的發展進程，但中天新聞台無法換照的過程，讓社會各界感受到當權者為了排除異己聲音、打壓新聞自由的恐懼，導致台灣多元意見的傳遞與表達受到限制，當新聞與言論立場趨向「單一化」，恐讓台灣的民主走向「空洞化」。

國民黨最後呼籲，國際社會共同關切台灣當前執政者關掉一家電視新聞台，對台灣長久以來保障言論開放與新聞自由所造成的傷害。蔡英文政府以行政力量干預新聞媒體立場，恐讓台灣產生寒蟬效應，形成一言堂的社會氛圍，絕對不利於台灣民主的正常發展。

▼國民黨主席江啟臣出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）