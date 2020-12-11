中天新聞台關台倒數　馬英九穿「公祭裝」悼新聞自由即將消失

記者蘇晏男／台北報導

針對中天新聞台執照11日到期，國民黨上午10時以「捍衛新聞自由」為主軸，在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會。前總統馬英九出席並致詞時，強調他今天懷著沉重心情，穿上平常參加公祭的衣服，來哀悼台灣即將消失的新聞自由。

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

馬英九指出，1987年4月7日黨外人士鄭南榕為追求「百分之百言論自由」而自焚，民進黨2次執政後，將每年4月7日定為「言論自由日」。2017年4月7日時，總統蔡英文在鄭南榕追思紀念會上，誓言捍衛台灣得來不易的民主自由。

2019年6月13日，蔡英文抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣要撐香港。2020年1月9日，美國時代雜誌（TIME）刊出蔡英文的專訪，蔡當時說：「台灣的言論自由是亞洲數一數二，是亞洲最自由的地方，對媒體來講是一個最好的環境」。

馬英九接著抨擊，蔡英文的話言猶在耳，但今天卻是中天新聞台在電視頻道上的最後一天，蔡英文說一套、做一套，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，「將她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵」。

馬英九表示，今天他與江啟臣一起召開記者會，就是希望讓國際社會瞭解，台灣從解除戒嚴開始，全民努力打下的民主根基，在蔡英文主政下，已被糟蹋得面目全非，憑藉著「一黨專政、一人獨裁」，蔡政府為所欲為。

馬英九也說，呼籲所有國際友人，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。事實上，台灣引以為傲的自由民主，如今已變成美媒CNN時事評論節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）所稱之「不自由的民主」，威權正在台灣復辟。

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