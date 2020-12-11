地震後秒見「消防特搜」集合！寒風中待命4小時　網友讚爆辛苦了

記者黃翊婷／綜合報導

台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，堪稱是今年最大的地震，也是近10年來最大的地震。有網友在地震發生之後的返家途中，目擊新北市消防局義勇特種搜救隊已經集合完畢，忍不住拍下這一幕，感謝他們的付出。

▲特搜人員頂著深夜寒風集合待命。（圖／翻攝自Facebook／新北市消防局秀峰義消特搜分隊，下同）

宜蘭縣政府東方27.2公里海域10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，震源深度76.8公里，嚇壞全台民眾，不只台灣本島有感，就連外島馬祖甚至是大陸福建福州、廈門、泉州也發生有感地震。接著，11日凌晨2時15分又發生有感地震，全台搖晃2秒左右，這起地震震央位於宜蘭縣政府東南方31.3公里海域，深度63.2公里，芮氏規模5.6。

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在第一起地震發生之後，有網友在臉書社團「我是板橋人」PO文，表示下班要去牽車的時候，看到消防局的特搜人員已經集合完畢，正在待命。其他網友看到照片，也紛紛留言鼓勵消防人員，「辛苦了」、「謝謝地震後立即動員集結的救援人員」。

而新北市消防局秀峰義消特搜分隊也在地震發生後4小時（11日凌晨1時許）PO文表示，10日晚間發生芮氏規模6.7地震之後，新北特搜義消緊急集結演習，「任務完成！」所幸，這起強震並未造成重大傷亡，全台各地僅傳出零星災情。

▼地震發生之後，新北特搜義消立即集合演習，直到凌晨1時許才PO文表示任務完成。