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行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒：因為2理由

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記者陳雕文／綜合報導

全台10日晚間9點多一陣天搖地晃，宜蘭縣政府東方27.2公里海域發生芮氏規模6.7級地震，全台各縣市暫無傷亡災情，民眾經歷一場驚魂後，除了閃過人生跑馬燈，也開始反思，如果跟伴侶行房到一半，突然天搖地動的話，該繼續纏綿還是轉身離開呢？網友給了一面倒的答案！2大理由曝光。

▲▼做愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲情侶行房時如果遇到地震，該繼續還是停止呢？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友普遍表示「不逃！當然要繼續！」綜合眾多留言，主要理由有2點：

1、箭在弦上不得不發

「就算要當鬼，我也可以很驕傲地說，我是爽死的！」有網友表示，人要把握當下，都已經在搖了，其實不差那點時間，不如來個刺激的結束，死了都要愛！而且，如果你身在高處，或是手腳慌亂，其實存活機率也沒多高，倒不如放手一搏，當作人生的最後一戰，女生盡情搖擺，男生全力衝刺吧！

2、順勢擺動快樂加倍

部分網友則表示，能在行房時遇到大地震的機率簡直微乎其微，所以更該把握機會「借力使力」、「反正都在搖了，當然跟著節奏一起搖！」還可以只用少少的體能帶給伴侶加倍的快樂。

撇開逗趣的留言，不管民眾在何種情形遇到地震，專家建議，「廁所」會是一個比較好的躲避處所，因為牆面抵著梁柱，加上廁所裡的水箱可提供水源，就算受困，等待救援並逃生的存活機率更高。

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