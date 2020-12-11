鄭明典臉書狂蓋「地震樓」　全台網友回報災情：地震前有怪聲

▲中央氣象局局長鄭明典。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭縣外海10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7強震，最大震度4級、震源深度76.8公里，幾乎全台灣有感。地震發生後，中央氣象局長鄭明典第一時間也在臉書寫下「大地震」提醒民眾注意，網友看見了後隨即在下方留言，蓋起「地震樓」回報台灣各地的災情狀況。

6.7強震發生後，中央氣象局長鄭明典隨即在臉書寫下「大地震」提醒民眾注意，特別是本次地震幾乎全台有感，而且北台灣幾乎都是震度4級，高雄及台南等多地震度3級，貼文分享後立刻吸引許多台灣各地的網友留言。

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有人說，「我在淡水9樓，先上下小震盪，然後左右搖晃」、「「地震前聽到怪聲然後就好大震動」」、「桃園4級超恐怖，搖到頭很暈，這次好可怕」、「桃園超級害怕，小孩剛洗完澡還沒穿褲子」、「我在台北住20樓，不知道該不該跑，嚇死」、「士林四樓老舊公寓快拆散的感覺。」

也有中南部、甚至離島的網友說「高雄小港有感」、「高雄左營11樓很晃」、「高雄左右搖一分鐘」、「彰化也很大，晃好久」、「南投有感」、「我連馬祖的朋友都說有感」、「屏東感覺微搖。」