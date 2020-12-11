一夜連兩震！炎亞綸5年前「下雨地震說」應驗　網友洗板朝聖先知

記者黃翊婷／綜合報導

台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7的地震，最大震度4級，幾乎全台都有感，堪稱是今年最大的地震，加上近期各地雨勢連綿，不少網友想起藝人炎亞綸2015年的「下雨地震說」，紛紛湧進他的臉書留言朝聖先知，就連臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」也PO文並配上《鬼滅之刃》的哏，笑稱「炎綸大哥不會輸！」

▲炎亞綸。（圖／記者王則絲攝）

宜蘭縣政府東方27.2公里海域10日晚間9時19分發生的芮氏規模6.7地震，最大震度4級，震源深度76.8公里，嚇壞全台民眾，不只台灣本島有感，就連外島馬祖甚至是大陸福建福州、廈門、泉州也發生有感地震。接著，11日凌晨2時15分又發生有感地震，全台搖晃2秒左右，這起地震震央位於宜蘭縣政府東南方31.3公里海域，深度63.2公里，芮氏規模5.6。

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由於近日全台各地陰雨綿綿，加上一夜連兩震，讓不少網友想起炎亞綸的「下雨地震說」。2015年炎亞綸曾發表「狂下雨把原本乾燥的土壤一下淋溼，因此地質鬆軟造成地震不斷」的言論，遭網友酸是「地質系」，後來又有網友在PTT上公布一份國外的研究報告，下雨地震理論其實曾受到國際證實，許多網友看完報告紛紛向他道歉，再次引發熱論。

▲網友留言朝聖先知。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸，下同）

而這次發生的芮氏規模6.7強震，不僅是今年最大的地震，也是近10年來台灣最大的地震。網友們自10日晚間地震發生之後，就陸續湧入炎亞綸的臉書粉絲專頁留言洗板，「朝聖先知」、「下雨果然會引發地震，讚嘆先知」、「先知總是孤獨的」、「下了幾天雨又地震了，以後看誰敢嘴炎教授」。

臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」小編也PO出一張《鬼滅之刃》的哏圖，幽默表示，為什麼突然有規模這麼大的地震，（A）歐亞板塊推移的正常現象，（B）海底火山爆發，（C）地底核子武器試爆，（D）最近這幾天都在下雨，「我猜D，因為炎綸大哥不會輸！」

▼炎亞綸曾對「下雨地震說」發表5點澄清。