　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一夜連兩震！炎亞綸5年前「下雨地震說」應驗　網友洗板朝聖先知

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7的地震，最大震度4級，幾乎全台都有感，堪稱是今年最大的地震，加上近期各地雨勢連綿，不少網友想起藝人炎亞綸2015年的「下雨地震說」，紛紛湧進他的臉書留言朝聖先知，就連臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」也PO文並配上《鬼滅之刃》的哏，笑稱「炎綸大哥不會輸！」

▲炎亞綸。（圖／記者王則絲攝）

▲炎亞綸。（圖／記者王則絲攝）

宜蘭縣政府東方27.2公里海域10日晚間9時19分發生的芮氏規模6.7地震，最大震度4級，震源深度76.8公里，嚇壞全台民眾，不只台灣本島有感，就連外島馬祖甚至是大陸福建福州、廈門、泉州也發生有感地震。接著，11日凌晨2時15分又發生有感地震，全台搖晃2秒左右，這起地震震央位於宜蘭縣政府東南方31.3公里海域，深度63.2公里，芮氏規模5.6。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於近日全台各地陰雨綿綿，加上一夜連兩震，讓不少網友想起炎亞綸的「下雨地震說」。2015年炎亞綸曾發表「狂下雨把原本乾燥的土壤一下淋溼，因此地質鬆軟造成地震不斷」的言論，遭網友酸是「地質系」，後來又有網友在PTT上公布一份國外的研究報告，下雨地震理論其實曾受到國際證實，許多網友看完報告紛紛向他道歉，再次引發熱論。

一夜連兩震，網友在炎亞綸臉書留言朝聖先知。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸）

▲網友留言朝聖先知。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸，下同）

而這次發生的芮氏規模6.7強震，不僅是今年最大的地震，也是近10年來台灣最大的地震。網友們自10日晚間地震發生之後，就陸續湧入炎亞綸的臉書粉絲專頁留言洗板，「朝聖先知」、「下雨果然會引發地震，讚嘆先知」、「先知總是孤獨的」、「下了幾天雨又地震了，以後看誰敢嘴炎教授」。

臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」小編也PO出一張《鬼滅之刃》的哏圖，幽默表示，為什麼突然有規模這麼大的地震，（A）歐亞板塊推移的正常現象，（B）海底火山爆發，（C）地底核子武器試爆，（D）最近這幾天都在下雨，「我猜D，因為炎綸大哥不會輸！」

▼炎亞綸曾對「下雨地震說」發表5點澄清。

一夜連兩震，網友在炎亞綸臉書留言朝聖先知。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸）

我猜D，因為炎綸大哥不會輸！

台灣迷因 taiwan meme 發佈於 2020年12月10日 星期四
ET快訊
快訊／國家級警報深夜巨響！02:15規模5.6地震　最大震度
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一夜連兩震！炎亞綸5年前「下雨地震說」應驗　網友洗板朝聖先知

快訊／國家級警報深夜巨響！02:15規模5.6地震　最大震度4級

科大教室天花板震垮！電腦砸爛線路扯斷　女學生嚇傻：直接放假了

快訊／北台灣凌晨2:15地震！國家級警報大響　網友嚇壞：晃好大力

鄭明典臉書狂蓋「地震樓」　全台網友回報災情：地震前有怪聲

隱沒帶強震「百年一次輪迴」！地震專家點出北部2區快輪到

「22F搖滾區」體驗6.7強震！一分鐘驚悚影片曝　女屋主顫抖嚇哭

規模6.7強震「10年來最大」！氣象局：上次發生在2009年

6.7強震狂搖傳「地鳴」　廈門、泉州皆有感...陸網友嚇尿：差點逃命

南港後山埤停電「馬路一片漆黑」！6.7強震狂搖…民眾：有燒焦味

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

隋棠評論「單親媽判死」挨轟　心情平靜：酸民的話也可以有建設性

超彈力電動自行車「S型閃電亂騎」他愛車遭撞認賠...網笑：跑跑卡丁？

一夜連兩震！炎亞綸5年前「下雨地震說」應驗　網友洗板朝聖先知

快訊／國家級警報深夜巨響！02:15規模5.6地震　最大震度4級

科大教室天花板震垮！電腦砸爛線路扯斷　女學生嚇傻：直接放假了

快訊／北台灣凌晨2:15地震！國家級警報大響　網友嚇壞：晃好大力

鄭明典臉書狂蓋「地震樓」　全台網友回報災情：地震前有怪聲

隱沒帶強震「百年一次輪迴」！地震專家點出北部2區快輪到

「22F搖滾區」體驗6.7強震！一分鐘驚悚影片曝　女屋主顫抖嚇哭

規模6.7強震「10年來最大」！氣象局：上次發生在2009年

6.7強震狂搖傳「地鳴」　廈門、泉州皆有感...陸網友嚇尿：差點逃命

南港後山埤停電「馬路一片漆黑」！6.7強震狂搖…民眾：有燒焦味

獨／柯文哲為社宅槓內政部　竟是柯媽提點「推給中央就好」

高溫40度「穿30KG防彈服」　劉德華走路搖晃⋯喘不過氣

展現對台灣承諾　美議員籲立法將代表處升格使館

兒偷窺女廁！大媽護航飆罵「你多長一個怕人看」　暴走30秒畫面曝

一夜連兩震！炎亞綸5年前「下雨地震說」應驗　網友洗板朝聖先知

時代雜誌年度藝人　韓國天團BTS獲殊榮

國際火線／宫崎駿改名，李安變港仔　談大陸的荒謬翻譯

快訊／國家級警報深夜巨響！02:15規模5.6地震　最大震度4級

科大教室天花板震垮！電腦砸爛線路扯斷　女學生嚇傻：直接放假了

快訊／北台灣凌晨2:15地震！國家級警報大響　網友嚇壞：晃好大力

爸躲棉被神隱！拉拉咬球找遍全家 兩度錯過機會...網笑：假裝找不到

生活熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

規模6.7地震全台有感　家樂福紅酒摔碎

新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮！

6.7強震傳「地鳴」　陸網友嚇尿：差點逃命

1210規模6.7強震「10年來最大」

好市多鮮奶「黃蓋限量版」？官方回應了

鄭明典臉書　全台網友回報災情

快訊／國家警報狂響！北部21:19地震「劇烈晃動」超有感

更多熱門

相關新聞

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

台灣地區在11日2點15分左右發生有感地震，全台搖晃2秒左右。氣象局網站公布，這起地震震央位於宜蘭縣政府東南方31.3公里，位於台灣東部海域，深度63.2公里，芮氏規模5.6。據悉，目前各地未有災情傳出，詳細後續將持續追蹤。

教室天花板震垮　線路全扯下

教室天花板震垮　線路全扯下

鄭明典臉書　全台網友回報災情

鄭明典臉書　全台網友回報災情

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

10年來最大強震　網：跟921很像

10年來最大強震　網：跟921很像

關鍵字：

炎亞綸地震

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

4天前才說有大變動！　強震後唐綺陽再發文

《全明星運動會》再傳傷兵！　胡宇威練球著地重摔右腳踝嚴重骨折

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

12/17遠百信義食代館全面5折

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面