兒偷窺女廁！大媽護航飆罵「你多長一個怕人看」　暴走30秒畫面曝

▲媽媽飆罵畫面曝光。（影／翻攝自YouTube／華人視野）



記者崔子柔／綜合報導

北京一對情侶9日到亦庄區某間餐廳吃飯，女友去上廁所時，門被2名男童打開，還一臉惡作劇的表情瞪著眼睛看她上廁所，結果去理論時，對方的媽媽竟爆一連串粗口，讓人傻眼。

根據搜狐新聞報導，情侶一到餐廳時就發現有2個男孩特別吵鬧，也有服務生上前勸導過，女友後來獨自到2樓上廁所，門外有小孩問「有人嗎？」，她也馬上回應「有人」，接著門就被推開。

她一看就是那2個男孩站在門口，還沒有任何歉意，繼續瞪著眼看著她，露出像惡作劇成功的表情，她就大聲喝斥，並立馬把門關上，下樓後告知男友。

▲媽媽情緒相當激動。（圖／翻攝自搜狐新聞）



男友一聽便上前質問小孩為何去開門，並要求道歉，這時小孩的媽媽就跳出來說，「孩子看你上廁所了，我向你道歉，但你跟6歲的孩子較什麼勁，他才6歲，你至於嗎？」

接著小孩媽媽直接暴走大罵，「你這麼大人了，你跟一個6歲的孩子糾結妳媽個逼啊！真你媽逼給我氣的」、「你他媽比別人多長一個啊，你他媽怕看！真你媽逼夠新鮮的」、「就你金貴怕他媽看」。

▲媽媽罵完就緊抱兒子。（圖／翻攝自搜狐新聞）



在餐廳老闆勸說下，媽媽把兒子抱在懷裡，受害情侶則打包走人，昨（10）日才將影片裡的男孩打碼後公開，男友表示，「6歲的男孩可能缺少性別觀念，但家長應該明事理，家長的表現是我們最不能接受的，對我女友的傷害很大。」