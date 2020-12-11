解密foodpanda正妹外送員雪兒心路歷程⋯盼彈性工時能陪伴媽媽更多時間

▲Michelle 雪兒曾因外送時的火辣造型受到關注，成為外送員讓她能夠邊工作邊照顧家人。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

記者蘇晟彥／台北報導

「不知道吃什麼，那就叫外送吧！」近年隨著外送平台興起，時常在街上看到載著大型保溫箱的外送員穿梭其中，將一份份熱騰騰的餐點送到客人手上。除了使用者習慣改變，外送員「高自由、高收入」特性，也讓許多年輕人嚮往選擇投身其中，就是為打破傳統萬年不漲的薪水，讓努力就能成為價值。

誰說女生不能外送！正妹外送員雪兒用女子力送出溫暖餐點

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由於外送員時常要騎著機車、暴露在日曬下，大多數都是男生選擇投身外送員，在路上鮮少看到女性外送員。但其實許多嬌小女生也運用她們的女子力，在外送員中闖出一片天，絲毫不遜色於男生衝勁，成為外送員中的稀寶。其中近日因為外送時造型火辣，被網友們譽為「最辣熊貓外送員」的Michelle雪兒就是一個這樣的例子。

▼雪兒接受《ETtoday新聞雲》專訪，聊起自己成為foodpanda外送員的心路歷程。



想照顧媽媽！外送員彈性工時有更多時間伴家人

在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，外型亮麗的雪兒卻吐露出一股純樸氣質，更增添幾分親切感。她說，之前曾經做過百貨公司櫃姐、工廠作業員的工作。在家中排行老么的她，因為媽媽年紀較大、行動不方便，其他親人又都在外地打拼，希望能夠挪出更多時間照顧媽媽，衝著能夠自由安排工作、休息時間，踏上foodpanda外送員的旅程。

談起foodpanda最大優點，雪兒說時間彈性外，也能替自己增加額外收入，只要付出越多努力，就能賺到越多收入，有一種「努力終於看到回報」的感覺；但很多網友只看到收入增加，沒注意到外送員也有屬於「隱形開銷」，雪兒就說，像是油錢、車輛耗損這些支出，都是外送員要自己負擔，再加上難免會遇到意外，就會增加額外開銷，但熊貓公司在各地都有提供合作機車行優惠服務，外送夥伴只要到合作店家維修機車就享有折扣，自己認為非常方便、有保障。而且熊貓公司也會替外送夥伴舉辦活動，像是這次萬聖節的活動自己就參加得非常開心。

▼foodpanda會替外送夥伴舉辦各種節慶活動，讓大家能聚在一起同樂。

▼雪兒身材火辣，在送餐時時常受到關注。

被警衛「有你真好」感動獲滿滿成就！ 從路痴轉變成在地通

此外，雪兒也跟我們分享了她在外送過程中遇到的溫馨故事，有一次自己送餐給公寓大廈警衛，當餐點送到時警衛突然非常誠懇對她說，「有你們真好」，警衛接著解釋，以前便當外送一次就要5-6份，不能擅自離開工作崗位的他們，不是都只吃同一間便當，就是一次點很多分開吃。但現在有了foodpanda後，不只有多樣美食，也可以只叫一份就好，不用擔心再餓肚子，雖然只是簡單的感謝，但這句話也深深的感動到她，讓她獲得滿大的成就感。

在踏入這個行業幾個月內，讓雪兒有飛快地成長，她笑著說，「以前我可是大路癡呢！」，平常都搭大眾運輸、很少騎摩托車的她，在這幾個月的訓練下，開始將附近巷弄記得一清二楚，還意外挖掘到很多隱藏美食；而在等待餐點時她也沒閒著、一直夢想能夠開餐廳的她，也會抓緊機會跟老闆取經、知道他們開業的酸甜苦辣，現在趁著年輕多賺一點錢、接觸到各種人，未來能夠就能一步一步朝著夢想前進。

▼熱情、耐心是雪兒建議接下來要踏入外送員行列的建議。