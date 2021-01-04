辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　熊貓發聲了

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名熊貓女外送員2日到北屯一家鴨肉店取餐，但因等了20分鐘跟店家反映，沒想到反被嗆「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」，讓她氣得報警提告。對此，外送平台回應，店家疑似用不當言詞辱罵外送員，經查證屬實將會跟店家終止合作。警方則表示，店家家人希望跟外送員和解。

▼店家嗆女外送員。（圖／東森新聞）

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女外送員表示，她到該鴨肉店先報號，現場沒有任何客人卻等了10分鐘，後續3組客人現場點餐，店家也直接處理，沒想到她一開口詢問竟還要10分鐘，讓她忍不住問是不是拖單。

根據女外送員的密錄器影片，她說，「我第一個來的耶，現場都走三個，我的一樣都還沒好」，聽到店家說「不爽就不要做熊貓啊」，她回「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來。」

沒想到店家又嗆，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦。」

▼店家周日沒營業。（圖／東森新聞）

▼北屯派出所所長張元瑞受訪。（圖／東森新聞）

影片被PO上網，引來網友撻伐，大家都認為店家態度有問題，紛紛灌爆臉書跟網路評價，讓店家立刻關網。而《東森新聞》3日實際到店家求證，也因沒有營業無法獲得回應。

女外送員事後提告，要為自己討回公道。北屯派出所所長張元瑞表示，當事人在筆錄中有敘述到，對於店家言語恐嚇意味產生心生畏懼，雖店家家人希望和解，但她正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。對此，外送平台表示，店家疑似用不當言詞辱罵外送員情形，經查證屬實將會跟店家終止合作。