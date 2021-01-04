爸媽陪談和解！台中鴨肉店員辱女外送員：告我啊　Google上消失了

記者陳俊宏／綜合報導

「妳想紅，我會讓妳紅！」台中市北屯一間鴨肉飯2日鬧出爭議，一名自稱老闆的男子嗆一名熊貓女外送員，「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」，被對方報警提告。事發後，他在爸媽陪同下到派出所，想要和解但遭拒絕。而大批網友一顆星負評灌爆店家，現在Google Maps已經找不到該店家資訊，點連結網址是一片空白。

▲▼店家嗆女外送員。（圖／網友授權）

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女外送員表示，她到該鴨肉店先報號，現場沒有任何客人卻等了10分鐘，後續3組客人現場點餐，店家也直接處理，沒想到她一開口詢問竟還要10分鐘，讓她忍不住問是不是拖單。

根據女外送員的密錄器影片，她說，「我第一個來的耶，現場都走三個，我的一樣都還沒好」，聽到店家說「不爽就不要做熊貓啊」，她回「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來。」

沒想到店家又嗆，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「我老闆啦，怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦」、「妳想紅，我會讓妳紅。」

▼店家周日沒營業。（圖／東森新聞）

▼北屯派出所所長張元瑞受訪。（圖／東森新聞）

女外送員事後提告，要為自己討回公道。而店員在爸媽的陪同下，到派出所想要談和解，但遭到拒絕。北屯派出所所長張元瑞表示，當事人在筆錄中有敘述到，對於店家言語恐嚇意味心生畏懼，雖店家家人希望和解，但她正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。

許多網友也一顆星負評灌爆店家，截至今天（4日）凌晨有高達8778則留言，但上午在Google Maps已找不到該店家資訊，點連結網址是一片空白。熊貓則對《ETtoday新聞雲》表示，如果查證屬實，不排除跟店家終止合作，目前在跟店家了解狀況，會有一個最後結果。

▼8778則留言灌爆店家。（圖／翻攝PTT）