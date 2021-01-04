　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽陪談和解！台中鴨肉店員辱女外送員：告我啊　Google上消失了

記者陳俊宏／綜合報導

「妳想紅，我會讓妳紅！」台中市北屯一間鴨肉飯2日鬧出爭議，一名自稱老闆的男子嗆一名熊貓女外送員，「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」，被對方報警提告。事發後，他在爸媽陪同下到派出所，想要和解但遭拒絕。而大批網友一顆星負評灌爆店家，現在Google Maps已經找不到該店家資訊，點連結網址是一片空白。

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▲▼店家嗆女外送員。（圖／網友授權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

女外送員表示，她到該鴨肉店先報號，現場沒有任何客人卻等了10分鐘，後續3組客人現場點餐，店家也直接處理，沒想到她一開口詢問竟還要10分鐘，讓她忍不住問是不是拖單。

根據女外送員的密錄器影片，她說，「我第一個來的耶，現場都走三個，我的一樣都還沒好」，聽到店家說「不爽就不要做熊貓啊」，她回「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來。」

沒想到店家又嗆，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「我老闆啦，怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦」、「妳想紅，我會讓妳紅。」

▼店家周日沒營業。（圖／東森新聞）

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／東森新聞）

▼北屯派出所所長張元瑞受訪。（圖／東森新聞）

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。北屯派出所所長張元瑞。（圖／東森新聞）

女外送員事後提告，要為自己討回公道。而店員在爸媽的陪同下，到派出所想要談和解，但遭到拒絕。北屯派出所所長張元瑞表示，當事人在筆錄中有敘述到，對於店家言語恐嚇意味心生畏懼，雖店家家人希望和解，但她正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。

許多網友也一顆星負評灌爆店家，截至今天（4日）凌晨有高達8778則留言，但上午在Google Maps已找不到該店家資訊，點連結網址是一片空白。熊貓則對《ETtoday新聞雲》表示，如果查證屬實，不排除跟店家終止合作，目前在跟店家了解狀況，會有一個最後結果。

▼8778則留言灌爆店家。（圖／翻攝PTT）

爸媽陪同談和解！台中鴨肉店員辱女外送員　1星灌爆Google消失了。（圖／翻攝PTT）

ET快訊
花錢相親3年找不到對象　30歲女「擇偶5條件」曝
PTT貼文嗆血染跨年　真兇抓到了！刪3筆電硬碟滅證
連2天西門町偷拍短裙妹　男大生被逮狂奔遭3警扛回
拿下六座總冠軍！　樂天桃猿劉玠廷正式卸任領隊
快訊／日本將發布東京緊急狀態！首都圈皆入列
快訊／傑尼斯「關8」成員確診新冠！　高燒38度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

小資男「聰明換機法」現省破萬元！苦笑：很可悲嗎　網洗版狂推

「最醜皇帝像」首度展出！朱元璋成亮點　故宮：全明星盛大集合

屁孩半夜「去人家草莓園」偷採給女友吃！網全看傻：還發IG限動

台鐵成功追分段有工程　1/9跨1/10兩列車延誤20-30分鐘

快訊／再增3例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

三餐都吃超商即期品！小資上班族讚「3優點」：身體比以前好

今年首個上班日海象不佳！　馬祖往返基隆臺馬之星停航

爸媽陪談和解！台中鴨肉店員辱女外送員：告我啊　Google上消失了

台南咖啡店「點餐講台語」炸本土味！老闆娘跪求別再說：這樣很俗

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

4日鋒面接近北部有局部短暫雨　下波寒流轉濕冷！低溫探11度

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

小資男「聰明換機法」現省破萬元！苦笑：很可悲嗎　網洗版狂推

「最醜皇帝像」首度展出！朱元璋成亮點　故宮：全明星盛大集合

屁孩半夜「去人家草莓園」偷採給女友吃！網全看傻：還發IG限動

台鐵成功追分段有工程　1/9跨1/10兩列車延誤20-30分鐘

快訊／再增3例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

三餐都吃超商即期品！小資上班族讚「3優點」：身體比以前好

今年首個上班日海象不佳！　馬祖往返基隆臺馬之星停航

爸媽陪談和解！台中鴨肉店員辱女外送員：告我啊　Google上消失了

台南咖啡店「點餐講台語」炸本土味！老闆娘跪求別再說：這樣很俗

石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

一回家柴柴耳朵「潮到出水」他嚇瘋問「舔不到吧？」　真相爆笑

小資男「聰明換機法」現省破萬元！苦笑：很可悲嗎　網洗版狂推

南非變種病毒疫苗恐無效！傳染性高而快　專家：比英變種令人擔憂

川普批疫情誇大造假！佛奇：死亡人數都是真實的　醫療早不堪負荷

2020新車銷量／TOYOTA RAV4狂賣3萬台↑ALTIS讓出19年神車大位

狗狗趴在4月大嬰兒身上　他睡醒驚覺「愛女沒呼吸」崩潰！

粉紅棉花糖炸開！嘉義文化公園「洋紅風鈴木」盛放　一路美到春節

屏東酒駕逆向肇逃連環撞！4車毀爛釀7傷　醉駕駛2罪送辦

金河成後李政厚有望挑戰大聯盟　波拉斯已經向他招手

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

極地冷空氣外流！寒流周四到探6度凍3天　降雪機率高

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

少女跟男友壞壞懷孕！結果是父親的種

下周寒流來急凍8度　最冷時間曝

停車場客滿　他硬停塞爆飯店旅客

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

好市多原地站30分鐘　她羞曝原因

更多熱門

相關新聞

「斷腿小熊」跛腳畫面曝！谷關警奔現場搜救

「斷腿小熊」跛腳畫面曝！谷關警奔現場搜救

台中市和平區谷關台電巷有民眾3日晚間9時30分目擊黑熊現蹤，但此次出現的卻是一隻年幼的小黑熊，且牠後腿疑似受傷斷肢，只能用前肢一路拖著後腿向前爬行，爬了幾百公尺後，從護欄縫隙鑽進果園中消失無蹤。谷關警方獲報後立即趕赴現場搜索，但一夜下來仍無所獲，今一早谷關所再度派員與林務局10人、森林警察隊3人到場搜尋，目前仍在找尋小黑熊下落中。

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

谷關出現疑似受傷小黑熊　居民漏夜協尋

谷關出現疑似受傷小黑熊　居民漏夜協尋

台中鴨肉店遭起底！業者嗆投訴客人：您瞎了？

台中鴨肉店遭起底！業者嗆投訴客人：您瞎了？

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

關鍵字：

台中鴨肉店外送員熊貓

讀者迴響

熱門新聞

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

34歲「帥哥主播」驚爆陳屍家中！

台中鴨肉店遭起底！業者嗆投訴客人：您瞎了？

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

新竹人看過來！爽玩六福村只要199元

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面