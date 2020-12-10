規模6.7強震今年最大！氣象局警告：東部、東北部需嚴防土石流

記者蔡玟君／台北報導

氣象局指出，東北地區10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，震央位於台灣東部海域深度77公里處，是今年最大地震，而稍晚9時27分也接著發生規模4,8地震，氣象局也證實為餘震。氣象局地震測報中心主任陳國昌特別提醒，由於近日連日下雨，從現在起東北部與東部需嚴防土石流情況。

▲氣象局講解1210強震。（圖／記者姜國輝攝）

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▲氣象局提醒東部與東北部嚴防土石流。（圖／記者姜國輝攝）

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度76.8公里，規模6.7。以這個位置來看是隱沒帶地震，特性是餘震衰減很快，即便有也不會大，但仍不排除在一周內還會有規模4以上餘震，不過次數不會多，規模超過5.0的餘震還不至於。

但陳國昌也特別提醒，由於東北部與東部連續多日下雨，土壤中已飽含水分，只要稍微晃動就有可能導致崩落，因此東北部與東部地區從現在起必須嚴防土石流情況，近日要上山的民眾也必須特別留意。

氣象局指出，東北地區10日晚間9時19分於宜蘭外海發生有感地震，各地震度部分，宜蘭、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義皆為4級；基隆、台東、彰化、嘉義、高雄、台南皆為3級；屏東及澎湖為2級，連江縣1級。

▲1210晚上發生規模6.7強震。（圖／氣象局）