規模6.7強震「10年來最大」！氣象局：上次發生在2009年

記者蔡玟君／台北報導

台灣宜蘭10日晚間9:19分發生地震，芮氏規模6.7，最大震度4級，震源深度76.8公里，是今年最大地震，各地民眾都強烈感受到搖晃。氣象局表示，這起強震是近10年來最大地震，上次發生規模比它大的地震是在2009年。

▲氣象局講解1210強震。（圖／記者姜國輝攝）

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▲今（10日）晚間9時19分發生規模6.7地震。（圖／氣象局）

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次規模6.7地震是今年最大地震，也是2000年後排名第6大地震，同時也是近10年來最大地震，陳國昌指出，上次發生規模超越此次地震是在2009年的12月16日，當時規模達6.92，但與此次地震不同的是上次深度較淺。

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者姜國輝攝）

陳國昌也表示，此次強震越靠近震央晃動時間越長，根據他們觀測，如東部地區搖晃時間長達40秒，雙北、基隆、桃園等北部地區約30秒，中部地區約10多秒，南部地區就沒有4級以上震度。

陳國昌指出，未來一周不排除會有規模4的餘震，但由於此次地震震央在隱沒帶，特色是後續餘震較小，規模也不會太大，但必須留意的是由於近日連續多日下雨，山區土壤已飽含水氣，因此東部與東北部地區必須留意土石流情況。