6.7強震狂搖傳「地鳴」　廈門、泉州皆有感...陸網友嚇尿：差點逃命

▲2119發生芮氏規模6.7級強震。（圖／氣象局）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣東北地區今（10）日晚間9點19分發生芮氏規模6.7級的地震，全台皆有感。有網友表示，強震時大地有低鳴聲，無論身在何處都能明顯感受到地鳴。也有網友說，「地震居然有聲音，很像低音共振，或者像巨大飛機低飛。」

中央氣象局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，台灣東部海域，地震深度76.8公里，規模6.7；宜蘭、台北、新北、花蓮、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等區最大震度4級。

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▲強震讓大陸網友也嚇歪。（圖／翻攝微博）



另外，強震不只全台有感，連福建福州、廈門、泉州的網友都嚇歪，紛紛留言說「正在上廁所，夾斷出來的」、「福州差點穿褲子逃命了」、「平潭震的有點厲害.....」、「嚇尿了」、「坐標，莆田，我坐在床上，整個人在晃」、「莆田的以為讀書讀暈了，從中6樓狂奔下來」。

還有陸網友表示，「以為自己讀書讀出貧血了」、「我還以為我老婆上床了」、「龍巖也有！我還以為出現幻覺了」、「泉州！在電影院7樓整個都在晃」、「慌得一批，不知所措」、「希望都平安」。

據公開資料顯示，「地鳴」為地震發生時，一小部分地震波能量傳入空氣變成聲波而形成的聲音，往往發生在地震前的幾秒、幾分鐘或幾小時、甚至幾天內，在震央區或近震央的範圍內能普遍聽到。文獻中記載人耳聽到的地鳴，有的似雷聲、炮聲、撕布聲、拖拉機聲、風聲、哭聲等。



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