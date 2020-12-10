「22F搖滾區」體驗6.7強震！一分鐘驚悚影片曝　女屋主顫抖嚇哭

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭外海10日晚間9時發生規模6.7強震，最大震度4級且幾乎全台灣有感。一名女網友隨即在臉書分享，地震發生時她在22F住家的搖晃情況，可以看見家中所有的吊飾都在瘋狂甩動，她在躲避的過程中也一度腿軟跌倒，恐怖的畫面讓其他網友感嘆「明天要去收驚了。」

臉書粉絲團「Momo spoootlight_小浮誇」分享影片，表示10日晚間9時19分發生地震時，她在22樓住家中驚恐到完全放棄逃生，當時家中的吊飾、燈具不停甩動，加上在22F造成搖晃的幅度非常誇張，讓她在移動的過程中也一度腿軟跌倒。

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▲22F體驗6.7強震，1分鐘驚悚影片曝光。（圖／網友授權使用）

短短1分19秒的地震過程卻讓原PO十分煎熬，好不容易等到地震終於停止，她才心有餘悸的說「我嚇到發抖了、停了嗎，（終於）停了」。她最後也寫下「只顧著保護燈，還好玩具們沒掉下來，大家都還好嗎」、「完全放棄逃生，錯誤示範。」

其他網友看了影片後紛紛表示「哇，22樓根本搖滾區」、「我馬上離我家的燈超遠，超怕被砸到」、「我也是洗到一半，跟在22樓沒有兩樣，不知道要不要逃命」、「22樓嚇死了，要躲要逃也來不及」、「不知道情況的人，會以為妳在拍厲陰宅」、「剛剛真得搖很大，明天要去收驚了。」