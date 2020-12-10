6.7「隱沒帶地震」狂晃嚇壞全台！　前氣象局長：不會太深

記者黃心瑀／綜合報導

北部10日晚間9時19分左右發生有感地震，全台搖晃。對此，地震學家、前氣象局局長辛在勤分析，這次的「地震屬於隱沒帶地震，垂直震動明顯，很快再加上水平震動，應該不會太深。」

氣象局指出，東北地區10日晚間9時19分於宜蘭外海發生有感地震，各地震度部分，宜蘭、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義皆為4級；基隆、台東、彰化、嘉義、高雄、台南皆為3級；屏東及澎湖為2級，連江縣1級。

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對此，前氣象局局長辛在勤在臉書發文表示，「地震屬於隱沒帶地震，垂直震動明顯，很快再加上水平震動，應該不會太深。」不過他也在下方的留言指出，「隱沒帶地震對台灣的威脅相對不大」、「深震特性，有感區域較大，但震度相對較小」、「隱沒帶從花蓮往北越北越深，在這緯度地震深度就70-90公里間。」而在山區部分，有人問到為何陽明山只有2，辛在勤則表示「山區，地質相對較硬」。

氣象局在記者會上則表示，地震主要原因是深，再來是規模大，因為深，北部中部的直線距離相差不多，四級搖晃時間會短很多，今天這地震是今年以來第4個，也是最大的一個。這個地震深度是77公里深，今年有很多學者專家在說地震偏少，會引發更大能量釋放的可能性，這些地震目前為止都還無法預測。

