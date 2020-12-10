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南港後山埤停電「馬路一片漆黑」！6.7強震狂搖…民眾：有燒焦味

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記者柯振中、張君豪、陳豐德／台北報導

台灣10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7的地震，最大震度4級，震源深度76.8公里，嚇壞全台民眾。對此，台北一位民眾在臉書上詢問，南港區後山埤的玉成公園附近停電，一樓還聞得到焦味，不曉得發生了什麼事情。

▲▼後山埤停電。（圖／翻攝臉書）

▲後山埤停電，馬路上一片漆黑。（圖／翻攝臉書）

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據了解，這場地震10日晚間9點19分左右發生，芮氏規模6.7，最大震度4級，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，屬於台灣東部海域，初判震度4及以上地區為北部、宜蘭、中部、花蓮、竹苗。

地震發生後，北市1999電話服務中心接獲通報，南港區部分區域路燈不亮，研究院路二段182巷還有高壓電纜線斷裂、松山區南京東路四段也有大樓外牆龜裂。

▼地震發生後，南港區後山埤玉成公園附近停電，目前電力恢復。（圖／民眾提供）

▲▼地震。（圖／民眾提供）

此外，一位民眾在臉書上發文詢問，南港區後山埤玉成公園附近大停電，道路陷入一片漆黑，而且一樓可以聞到燒焦味，不曉得是發生什麼狀況，也不知道是不是變電箱出意外了。地震發生後，台北市災害應變中心已經提升為三級開設，各單位成立應變小組，依照權責進行災情蒐集、通報，消防隊也整裝待命，目前尚未接獲重大災情通報。

據了解，南港區成福路附近晚間9點32分也有發生停電的狀況，台電人員檢查後說明，起因是開關跳脫，影響範圍落在成福路一帶，約有500戶人受影響，目前沒有接到人員傷亡的消息，台電正在進行後續處理。經過搶修後，玉成公園附近晚間10點54分恢復電力。

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