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電子書暢銷百大「投資理財」入榜最多　漫畫類首擠進《鬼滅》第7集賣最好

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樂天Kobo發表電子書年度趨勢觀察（圖／記者洪菱鞠攝）

▲樂天Kobo發表電子書年度趨勢觀察。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書樂天Kobo今（12/10）發表電子書年度趨勢觀察，整理年度十大熱搜關鍵字、百大暢銷趨勢以及閱讀習慣調查，調查結果顯示，在疫情、股市影響下，暢銷百大書單以商管財經書籍入榜53本、占比超過5成最多；漫畫類首次擠進類別第4，尤其超夯的《鬼滅之刃》系列作一共8本入圍，電影上映後帶動單月銷售冊數翻倍成長，而為了銜接「無限列車」之後的劇情，不少人直接從第7集購買，成為單行本賣最好的集數。

針對2020閱讀習慣，樂天Kobo從讀者閱讀及購買電子書的種類、時間、數量、金額進一步分析，讀者最喜歡的電子書種類，第一為文學小說，比例為56%，稍高於商業理財類別的55%，女性偏愛文學小說、心理勵志、飲食類別，男性則更愛商業理財、社會科學、人文史地與漫畫類別。而閱讀動力是為了增長知識與娛樂放鬆的人，分別占84%及71%，暢銷百大書單也反應讀者對商管理財書籍有極高的學習力誘因，其中，以投資理財上榜21本最多，在今年台股創新高之下，更注重創造被動收入，帶動相關書籍買氣。

樂天Kobo發表電子書年度趨勢觀察（圖／記者洪菱鞠攝）

▲樂天Kobo發表2020閱讀習慣調查，投資理財類別最暢銷。（圖／記者洪菱鞠攝）

此外，超過5成讀者每週閱讀1～5小時，78%讀者每次閱讀30分鐘至1小時以內，使用行動裝置閱讀佔比67%，閱讀器33%，但閱讀器使用人數較去年成長近9成；使用閱讀器佔總閱讀時間比例為64%，較去年成長3成。在閱讀數量方面，每月閱讀1～10本讀者佔比最高，有36%，其次為11～20本，佔比30%，其中有超過6成表示會讀完整本書籍，23%至少會讀一半以上。

對於閱讀數量的攀升，有94%使用者認為電子書改變閱讀型態，超過8成認為電子書增加閱讀的數量以及提高閱讀的效率。從消費行為來看，全年購書數量在11～20本佔比最高達33%，其次為1～10本佔比32%，其中有超過5成比例是購買電子書；在經費部分，以全年2001～3000元占比25%最高，其次是1000～2001元占比21%，超過8000元以上也有13%。

樂天Kobo台灣會員人數目前已突破40萬人，外文藏書超過600萬本，中文藏書量超過11萬本，今年不僅正式開放英漢字典軟體更新，強化閱讀外文書籍的便利性，也陸續拓展閱讀裝置的線下試用體驗，除雙北市擁有6家體驗店，也在新竹、台中、台南、高雄新增實體體驗店，合作通路店家現已有10家，閱讀器使用人數也較去年成長9成。

樂天Kobo營運本部長周立涵（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo營運本部長周立涵。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo營運本部長周立涵指出，疫情改變消費型態，提升民眾居家活動時間，帶動電子書閱讀器全年業績翻倍成長，電子書成長5成，台灣買氣在前期比原本預估多3成，後期雖沒有被報復性消費到，但也沒有因此衰退，另值得一提的是，今年於香港開賣以來，已佔全年業績近3成比例，香港地區疫情較為嚴重，卻成長最多，也顯示由網購、疫情帶動的電子書消費趨勢不容小覷。

周立涵提到，台灣書籍在香港銷售很熱門，不過文學部分仍以在地為主，為了搶佔當地具潛力的華文閱讀市場，樂天Kobo從前年陸續與當地出版社積極洽談，去年也開始行銷閱讀器，先是在香港書展推出，再進入到香港誠品販售，今年6月與3C通路豐澤合作一次拓展多達20幾個通路，銷量成績很好，從中也發現到，95%消費者選擇「店配」多，反應出香港市場對於實體通路的重視程度，只做網路是做不起來的。

談到明年計畫，周立涵指出，香港、馬來西亞擁有眾多華裔人口，將擴大海外布局，引進更多香港、馬來西亞出版社，提高閱讀器在海外銷售。此外也持續擴充電子書內容，加速與出版社合作，增加中文有聲書品項，提供消費者更多更好的視覺與聽覺體驗。

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