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Netflix年度人氣影片 《鬼滅之刃》、《屍戰朝鮮》、《后翼棄兵》入榜

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▲擁有將近 2 億付費用戶的 Netflix 公開 2020 年年度最受歡迎影片。（圖／業者提供，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

憑藉高畫質、跨裝置影音串流的月費制影音平台 Netflix，稍早公開年度人氣節目，《屍戰朝鮮》、《后翼棄兵》、《慾罷不能》、《末日列車》、《鬼滅之刃》並列各類型榜首。

Netflix網飛目前在全球超過 190 個國家地區擁有 1.95 億付費會員，最大特色就是用戶可以透過任何配備上網功能的裝置，隨時隨地接續觀看包括影集、電影、紀錄片與劇情長片等，並且橫跨多種類型和語言。

在各地作品方面，《誰是被害者》與《女鬼橋》躍升為今年最受海外歡迎的台灣本土作品，以獨特的「台式驚恐風格」（Tai-Horror）一舉打開國際知名度，與英國《性愛自修室》、西班牙人氣神作《紙房子》與登上全球熱搜之冠的「波蘭版格雷」《禁錮之慾》等諸多國際超夯影集電影並列當地之光。

2020 年最受海外觀眾歡迎的各國在地作品如下：

台灣：《誰是被害者》、《女鬼橋》

日本：《寶可夢：超夢的逆襲：進化》

南韓：《#Alive》

 

澳洲：《卡丁賽車王》

馬來西亞：《彼岸之嫁》

菲律賓：《真情相依》

美國：《天命之咒》

加拿大：《黑秩序》

墨西哥：《暗慾》

阿根廷：《失迷拼圖：預感》

巴西：《開啟飛航模式》

智利：《遺忘之聲》

哥倫比亞：《犯罪檔案：世紀劫案》

英國：《性愛自修室》

西班牙：《紙房子》

波蘭：《禁錮之慾》

奧地利：《佛洛伊德》

比利時：《絕夜逢生》

法國：《飆速攔截》

德國：《蠻戰之森》

義大利：《水上鐘樓》

丹麥：《慘雨》

挪威：《諸神黃昏》

瑞典：《哈里發國》

土耳其：《7 號房的禮物》

俄羅斯：《生路》

以色列：《高牆邊的混亂》

奈及利亞：《異色國度》

沙烏地阿拉伯：《AI 小尖兵》

南非：《陌路緝凶》

以類型區分的話，《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫」冠軍，而《The King：永遠的君主》以挑戰理科腦的細膩劇情登上奇幻類型榜首。同時由雷神克里斯·漢沃斯主演的動作鉅作《驚天營救》、超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》、引爆迷因瘋傳的《艾蜜莉在巴黎》、片名搜尋總是錯別字的《后翼棄兵》、帶動全球 K-zombie 熱潮的《屍戰朝鮮》以及被譽為全球渣男女辨識圖鑑的《慾罷不能》都登上各類型之冠。

2020年台灣人氣最高各類型節目如下：

動作：《驚天營救》

動畫：《鬼滅之刃》

喜劇：《艾蜜莉在巴黎》

紀錄片：《BLACKPINK: Light Up the Sky》

劇情：《后翼棄兵》

奇幻：《The King：永遠的君主》

兒童親子：《海綿寶寶：奔跑吧》

實境節目：《慾罷不能》

浪漫：《雖然是精神病但沒關係》

科幻：《末日列車》

驚悚：《屍戰朝鮮》第二季

恐怖：《#Alive》

受益於個人 AI 推送機制，過去一年當中，「浪漫」、「奇幻」、「韓劇」、「動漫」類型節目都受到台灣觀眾歡迎，其中「浪漫」與「奇幻」節目的瀏覽時數暴增 6 倍、「韓劇」近達 5 倍、「動漫」的瀏覽人氣亦 2 倍成長。

而在本土內容方面，《誰是被害者》與《女鬼橋》與日本《寶可夢》、英國《性愛自修室》、波蘭《禁錮之慾》等國際夯劇並列「最受海外觀眾歡迎的在地作品」。

首次公布的「年度佔榜最長節目」由韓劇《機智醫生生活》奪冠，該溫馨喜劇在蟬聯台灣前十排行榜超過160天。《鬼滅之刃》搭乘台灣動漫圈的話題，也高踞排行榜 4 個月之久。而改編自奉俊昊同名電影的《末日列車》也以細膩影集篇幅優勢，持續累積正面口碑，成為2020年度台灣佔榜最長的科幻節目。

韓劇是 Netflix 今年成長幅度最高戲劇類型，19禁原創《人性課外課》與金秀賢回歸之作《雖然是精神病但沒關係》，結合驚悚犯罪、浪漫愛情等手法，促動台灣觀眾對於社會議題的討論與關注。而上榜的宮廷活屍主題《屍戰朝鮮》、科幻穿越手法高超的《The King：永遠的君主》、熱血勵志的創業題材《梨泰院 Class》、《Start-Up：我的新創時代》、《青春紀錄》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《雙甲路邊攤》、恐怖節目《韓國都市怪談》都是今年一度熱門戲劇。

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