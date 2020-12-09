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聯絡簿驚見「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們看完全跪了

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▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▲聯絡簿超狂簽名又有續作！林爸爸二創鬼滅「九柱」小小兵，讓無數網友驚艷。（圖／爆廢公社二館）

網搜小組／柯沛辰報導

日本動畫《鬼滅之刃》風靡台灣，一名林爸爸常在女兒聯絡簿上展現驚人畫工，以不同人物插畫作為簽名，屢屢在臉書上引發話題。近日他參考《鬼滅之刃》的「九柱」，畫出對應的「小小兵」簽名，再次讓網友為之驚豔，也不禁直呼「太過強大，其他家長怎麼活！」

林爸爸在臉書社團「爆廢公社」、粉專「林爸爸簽聯絡簿啦」先後貼出成品，可見他替9隻小小兵分別穿上「九柱」的髮型與裝扮，透過另類二創，將兩個題材聯名，命名為「Banana之刃」，「獻給喜歡鬼滅之刃跟小小兵的朋友們！」

許多網友看完紛紛留言，「我兒子問我為什麼跪著看」、「鬼才」、「你這樣要逼死全國的爸爸了」、「小孩連仿簽都辦不到」、「老師一定每天期待」、「高手在民間」、「請收下我的膝蓋」、「請問有炭治蕉、蕉豆子嗎？謝謝」

漫畫《鬼滅之刃》中的「九柱」，分別對應鬼殺隊實力最強大的9個代表，包括「水柱」富岡義勇、「蟲柱」蝴蝶忍、「音柱」宇髓天元、「戀柱」甘露寺蜜璃、「霞柱」時透無一郎、「風柱」不死川實彌、「蛇柱」伊黑小芭內、「岩柱」悲鳴嶼行冥，以及近期電影版相當活躍的「炎柱」煉獄杏壽郎。

林爸爸過去接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他從小愛畫畫，加上自己名字筆畫太多，幾次在女兒聯絡簿畫上不同插圖，沒想到女兒很喜歡，所以他決定每天都簽些「不一樣」的，並成立粉專「林爸爸簽聯絡簿」，督促自己不要半途而廢。

▼「炎柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「水柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「蟲柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「蛇柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「霞柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「戀柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「岩柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「風柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

▼「音柱」小小兵。（圖／爆廢公社二館）

▲▼聯絡簿驚見鬼滅「九柱」小小兵！ 鬼才爸爸神還原　家長們全跪了。（圖／爆廢公社二館）

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