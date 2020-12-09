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《鬼滅》超越最賣座國片！立委點出「台灣配音最大弊病」全場聽傻

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▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房超越最賣座國片《海角七號》。（圖／Muse木棉花-TW提供）

記者林育綾／台北報導

日本漫畫《鬼滅之刃》推出的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》自10/30在台上映，至今累積票房超過5.37億新台幣，擊敗最賣座國片《海角七號》5.3億，成為歷年最受歡迎亞洲電影。今（9）日立法院召開教育文化委員會，其中立委蔡易餘點出台灣對於配音員不夠重視，突然一口氣唸出一連串《七龍珠超》角色名字，指出「一人分飾12角」顯示不夠重視聲音獨特性，讓在場所有人也聽傻。而文化部長李永得也認同表示「很有道理，會來研究」。

▲▼立委蔡易餘點出台灣對於配音員不夠重視問題。（圖／記者林育綾攝）

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▲立委蔡易餘點出台灣對於配音員不夠重視問題。（圖／記者林育綾攝）

今立法院召開教育文化委員會，審查有關「文化藝術獎助條例修正草案」，而立委蔡易餘在質詢中提到，《鬼滅之刃》電影在台上映至今，票房已擊敗最賣座的國片《海角七號》，也超過2017年票房最高的韓片《與神同行》（5.13億），成為在台票房最佳的亞洲電影。

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇。（圖／Muse木棉花-TW提供）

▲鬼滅之刃劇場版 無限列車篇，成為在台票房最佳的亞洲電影。（圖／Muse木棉花-TW提供）

蔡易餘藉由《鬼滅》提到，台灣對於配音員長期以來十分不重視，他表示在日本稱配音員為「聲優」，也就是聲音的演員，在作品推出時更會大力強調角色是由哪位聲優配音，還舉例知名聲優子安武人，專門替反派角色配音而出名，累積人氣後也帶動作品熱度；此外日本也成立並頒發「聲優獎」顯示出重視程度。

▲▼立委蔡易餘點出台灣對於配音員不夠重視問題。（圖／記者林育綾攝）

▲立委蔡易餘舉例日本重視聲優。（圖／記者林育綾攝）

他指出，台灣配音有個很大的弊病，常因資源不足導致必須「一人分飾多角」的情形，蔡易餘更突然一口氣唸出《七龍珠超》12個角色名字：孫悟空、烏龍、亞奇洛貝、加克、塔格瑪、東界王神希恩、吉比特、波達修、闇黑、羅、奇德拉、達洛特⋯⋯，表示「這些全部都是同一個人配音」，讓在場與會人士也聽傻。

他認為這種過度「一個人聲音撐全場」的情況，顯示出「台灣沒有尊重聲音的獨特性」，建議文化部作為指導單位，應該要從各面向來關切協助產業，像日本十分重視二次元文化的作法可引以為鑑。而文化部長李永得聽完也表示認同，回應「很有道理，會來認真研究」。

▲▼立委蔡易餘點出台灣對於配音員不夠重視問題。（圖／記者林育綾攝）

▲立委蔡易餘點出台灣對於配音員不夠重視問題。（圖／記者林育綾攝）

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