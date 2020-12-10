駁假訊息　陸委會：今年已超7000位港人獲在台居留許可

▲台港服務交流辦公室今年7月1日揭牌運作。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

港版國安法通過後，政府「撐香港」行動倍受關注。針對日前有媒體報導稱，「台港服務交流辦公室」接獲1700多件諮詢案，卻僅有8名港人獲得專案居留，陸委會除已公開駁斥「假消息」外，發言人邱垂正10日進一步在例行記者會上透露，截至今年1到10月，已有7474位港人獲得在台居留許可。

邱垂正表示，根據我移民資訊組統計，今年截至10月止，香港居民共有7474人獲得在台居留許可，另定居（取得身分證者）則有1272人，不了解媒體報導所謂「8人」數據從何而來。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，為協助港人來台移民、定居、投資、就業、就學等事宜，或提供符合港澳條例第18條，「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民」的必要協助，陸委會6月宣布香港人道援助關懷行動專案，並於7月1日揭牌成立「台港服務交流辦公室」。

惟有媒體報導，陸委會自述交流辦公室7月運作至今，接獲1700多件諮詢案，但目前僅有8名港人獲頒專案居留，成功取得工作許可。對此，陸委會昨日大動作在官方Facebook、Line帳號上發文駁斥，表示，「假消息出沒！」，稱相關媒體報導與事實不符。

陸委會指出，「台港服務交流辦公室」所接獲的1700多宗服務案件，絕大多數都是移民、定居、投資、就學、就業相關事宜的諮詢，均可以依照現行規定處理，沒有所謂專案居留的問題；另對於港澳條例第18條執行部分，陸委會雖未透露具體人數，但表明均已依據人道原則及相關法規積極妥適協處和安置照顧中，並協助其在台就學、就業。

根據陸委會提供的移民資料組統計數據，今年1到10月，共有7474位港人獲得在台居留許可，1272人取得定居許可。若以台港服務交流辦公室7月1日起成立來看，7到10月，香港居民在台取得居留、定居許可的人數分別為4313人、550人；其中，以10月當月一共有1974位港人，獲在台居留許可數量為最多。

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▼陸委會聲明駁斥媒體假消息。（圖／取自陸委會Facebook）