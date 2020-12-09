香港情況危及！拜登團隊首度表態：會幫受迫害者找到避風港

▲蘇利文為拜登團隊打破沉默 。（圖／翻攝自推特／Jake Sullivan）



記者崔子柔／綜合報導

中國在香港地區實施港版國安法，多名泛民派人士被逮捕判刑，川普政府7日就對中國官員制裁，並強烈譴責，拜登至今仍未表態，不過他提名的白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今（9）日就打破沉默發文，成為拜登團隊首位對此事件發言的成員。

蘇利文在推特表示，他對香港泛民派運動者持續被逮捕監禁深感關切，美國將和盟友團結，反對中國對香港自由的侵害，並幫助受迫害者找到避風港。

「香港眾志」前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、前副秘書長周庭等3人遭港府指控涉嫌煽惑他人、未經批准集結等罪，被判刑7個月到13.5個月不等。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥入獄。（圖／路透社）



美國國務院7日不僅對14位中國人大常委會副委員長制裁，這些人及其直系親屬未來禁止入境，且將凍結其在美國的資產，並通過「香港人民自由和選擇法案」，要提供逃離政治迫害的港人臨時保護身分，加速他們申請難民身分，並協調他國提供港人庇護。

但拜登目前仍未對此表態，根據BBC報導，香港民主委員會總監朱牧民認為，目前還在政權過渡期間，總統當選人通常不會高調評論外交事務。香港民主運動者羅冠聰和周永康近日在紐約時報發表評論，敦促拜登對香港問題施壓。