國民黨凍結28億、刪23億　飛彈車、高教機、F16升級關鍵裝備全被卡

▲國民黨針對飛彈車、高教機、F16A/B升級案，也提出9案凍結與刪減案。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣與幾位藍營立委，提案凍結「潛艦國造」2000萬至50億元不等，引起外界討論；根據立院公報紀錄，藍營還凍結具急迫性裝備、飛彈車、高級教練機、F16A/B升級案等，9案共凍結約28億，刪減23.6億元。對此，國防院學者蘇紫雲受訪表示，這些裝備是台灣未來5年兵力整建的關鍵，如果預算受影響，那可能會延宕，時間會對台灣防衛造成干擾。

國防部為執行「潛艦國造」原型艦案，明年編列105.16億元預算，不過藍營諸多立委，包括江啟臣在內，認為輸出許可取得、細部設計有疑慮，因此大動作凍結預算。此舉也遭到綠營批評，他10日受訪時則強調，凍結預算是審查過程的常態，甚至反嗆綠營，過去在野時很清楚，不要執政了就忘記在野，他認為國會監督政府是立委責任和義務，人民質疑是他的權利。

江啟臣與國民黨對於國防裝備預算的監督，不只針對「潛艦國造」。根據立院公開資料顯示，其中一案是由江啟臣主提，立委呂玉玲、溫玉霞、馬文君連署，就F16A／B型戰機性能提升，110年編列25億元，凍結2億。

另外，國民黨立委馬文君也針對F-16A/B戰機性能提升，以不知何原因付款期延後為由，懷疑是否進度發生延宕，要求凍結5億元。

第三案由呂玉玲主提，江啟臣、陳以信、馬文君、溫玉霞等人連署，針對「新式高級教練機」，凍結5000萬元。另外，第四案江啟臣主提，也針對新式高級教練機，且凍結10億元預算。

第五案由陳以信主提，馬文君與呂玉玲連署，針對海軍辦理機動飛彈車，因應美方向我出售岸基魚叉飛彈，以「此案宜重新檢討」為由，凍結2000萬元。

第六案由馬文君主提，呂玉玲、溫玉霞連署，針對海軍辦理「採購機動飛彈車等所需軍事裝備及設施」，以美方宣布售出100套岸置魚叉反艦飛彈及發射車系統，造成機動飛彈車武器系統功能定位重複為由，23.6億元預算全數刪除。第七案，則由呂玉玲主提，江啟臣、陳以信、馬文君與溫玉霞等人連署，針對「機動飛彈車所需業務費」，凍結1000萬元。

第八案由溫玉霞主提，呂玉玲、馬文君連署，針對海軍「高效能艦艇後續量產案」，以媒體報導所稱，中科院戰系「訊聯專案」研發落後，考慮改為商購、總統蔡英文有二度關切等理由，認為應避免預算執行風險，凍結5億元。

▲▼國民黨針對飛彈車、高教機、F16A/B升級案，也提出9案凍結與刪減案。（圖／記者陶本和攝）



第九案由江啟臣主提，呂玉玲、溫玉霞、馬文君等人連署，也是針對「高效能艦艇後續量產案（第一批）」，以不知能否通過測評驗收合格，預算能否如數執行為由，凍結5億元。

整體來看，國民黨除了潛艦國造大幅度凍結、減列預算，也針對具急迫性裝備、飛彈車、高級教練機、F16A/B升級案，凍結約28億，刪減23.6億元。

對此，國防安全研究院學者蘇紫雲受訪表示，這幾個裝備對於台灣未來5年的兵力整建，是非常關鍵的，相較於共軍快速發展，台海戰略天秤逐漸傾向中國的情況下，潛艦、機動飛彈車，防空、反艦飛彈車，就是不對稱戰力中最重要的「法碼」，且這些的關鍵在於，有高存活率，敵人很難快速發現。

蘇紫雲說，這些具有實質嚇阻進犯敵人的能力，除了先前國際媒體稱，8艘潛艦就可以消滅入侵艦隊；雄二、雄三機動車可以扮演陸地巡防艦的角色，防守範圍200到300公里，對本島跟支援外島防衛，可以有效阻卻敵軍船團。

在時間軸部分，蘇紫雲指出，這些裝備、潛艦，預估在未來四年內可以服役，如果預算上受到影響，那可能會延宕，剛剛講兩岸軍力在不斷動態調整過程中，時間就會對台灣防衛上造成一些干擾。

▲▼國民黨除了針對潛艦國造凍結預算外，也就飛彈車、高教機、F16A/B升級案，提出9案凍結與刪減案。（圖／記者陶本和攝）