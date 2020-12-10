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42萬人還沒拿！三倍券倒數21天到期　蘇貞昌：請儘速領取並使用！

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▲▼ 小七領三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）

▲三倍券紙本 。（資料照／記者張一中攝）

記者蕭羽耘／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，行政院為振興經濟，在年中發行三倍券。截至今日，使用期限倒數剩21天，但至今仍有42萬人未領取。行政院長蘇貞昌10日提醒，尚未領取的國人，請儘速領取並使用。

至於三倍券發放情形，根據統計已2314萬人領取，但仍有42萬人未領取，而使用期限只到2020年12月31日止。

行政院今天舉行院會，蘇貞昌在會中表示，照統計全台2356萬國人，當中已有2314萬人領取三倍券，一項政府政策有如此多的國人參與，在全世界相當少見。

蘇揆表示，辦理三倍券之時，有要求發現金等不同意見，但反觀在日本發放現金10萬日幣，結果銀行存款增加、消費萎縮，我國卻消費大大增加。

促進受挫經濟，我國自7月15日開始發放三倍券。蘇貞昌說，7至11月的零售業及百貨業等生意大好，甚至超過去年疫情尚未發生前的同期。

蘇揆呼籲，台灣不僅防疫成功，三倍券政策也大大成功。他也呼籲，請尚未領取三倍券的42萬名國人，儘快領取並且使用，可促進國內內需市場。

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