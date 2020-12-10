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賴士葆批蘇貞昌：又拿CPTPP威嚇老百姓　為核食進口鋪路

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▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌8日出席立法院施政總質詢時表示，全球101個國家容許安全值內的萊豬進口，若台灣單獨不准，無法走向國際，特別是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）11個國家都准許萊豬進口，若台灣想加入又不准萊豬進口，怎麼跟人家做朋友？對此，國民黨立委賴士葆批評，蘇貞昌又拿CPTPP威嚇百姓。

賴士葆9日表示，雙邊貿易協定（BTA）、自由貿易協定（FTA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），聽夠久、夠多了，至今沒個影，唯一確定的是萊豬進口，官員前一陣子用BTA唬人，還沒談判就自動獻上萊豬。

賴士葆指出，對美國屈膝卑躬到唾面自乾的地步，連萊劑都不敢標示，因為美國人說這樣是歧視會帶來貿易障礙，現在美國總統當選人拜登說暫不與他國簽訂貿易協議，總統蔡英文說繼續爭取合作，蔡政府一片赤誠效忠美國進口萊豬，那台灣經貿利益呢？

賴士葆批評，現在蘇貞昌又拿CPTPP來威嚇老百姓，說不准萊豬進口就不能進CPTPP，這個日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定，也隱含著在為核食進口帶風向和鋪路，台灣人真可憐，要進國際組織就要吃有毒食品；蔡英文說美豬、美牛是讓台灣能重返國際經貿舞台的關鍵，官員不斷提到要進入國際社會，要符合國際的想法來做為進口萊豬的論述。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆質疑，台灣真的很在乎國際社會的觀感和評價嗎？前幾天公布的2021氣候變遷評比台灣排名非常差，第57名是全球倒數第5，在溫室氣體排放排名倒數第3，政府在碳排放的承諾都是遠遠落後國際許多，氣候和碳排放是國際主流國家極為重視的議題。

賴士葆認為，政府沒提積極回應的改善計劃，反倒因為實踐民進黨的非核家園的黨綱，不顧7百多萬票公投民意要以核養綠，蔡政府繼續非核家園政策，違反國際潮流，蓋更多的火力發電造成空污，讓肺癌變成新國病。

賴士葆還說，縣市政府自治條例定萊劑零檢出是為著保護人民的健康，但中央政府嘴巴講保護食安，卻粗暴的輾壓地方自治法的規定，未來以立法院通過的法律進行，徹底否決縣市政府的地方自治，這樣的結果就要打憲政官司，會帶來天下大亂，地方政府是基於民意，本於職權的決定，請問蘇貞昌的民意在哪裡？憑什麼可以否決地方自治條例的規定？

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