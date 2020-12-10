圖解「實價登錄2.0」三重點！　蘇貞昌：不實申報Combo罰到照實



▲蘇貞昌談實價登錄2.0。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

實價登錄2.0 讓房價資訊更透明，為健全房市、遏止不當炒房，行政院10日提出修法草案，院長蘇貞昌也節錄三重點，讓民眾一張圖秒懂新制上路。

為精進不動產成交資訊申報登錄制度，行政院會10日通過內政部擬具的「平均地權條例」、「地政士法」與「不動產經紀業管理條例」等三法修正草案，將送請立法院審議。

蘇貞昌10日在臉書補充，實價登錄2.0三重點，第一、預售簽約30天內申報，預售屋銷售前要先備查，簽約30天內要申報交易資訊；其次，揭露實價到門牌地號，未來成交案件的登錄資訊完整揭露門牌、地號，中央及地方主管機關都有查核權。

最後的裁罰部分，可連續重罰不實申報，未申報或價格不實，會有新台幣3至15萬不等的罰鍰等，經處罰3次仍未改正，再按次加重處罰15至75萬，「Combo到你照實登錄為止」！。

蘇貞昌說，這次同時也修法禁止透過未上市股票交易，來移轉不動產逃稅的管道，政府正在多管齊下遏止不當炒房。

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